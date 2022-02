Legendetrøje blev et uskønt forløb: - OB står tilbage med at rap over nallerne

Sagen startede da OB lancerede legendetrøjen, der er blevet skabt i samarbejde mellem OB, fans og det danske sports- og modetøjsfirma Hummel.

Måtte trække i land

Her meddelte klubben at 100 kroner fra hver trøje, der er sat til salg for 599 kroner, skulle gå til kræftforskning. Det skabte stor debat og blev også mødt af modstand blandt mange OB-fans, at klubben dermed ville tjene penge på trøjen.

I sidste uge måtte OB så trække i land og ændre strategi, så hele overskuddet af trøjen nu går til det gode formål.

OB har ikke ville kommentere på sagen, men til deres egen tv-kanal sagde den kommercielle chef således:

- Vi kom rigtig, rigtig skidt ud af startblokken med vores kommunikation omkring det her. Det var en fejl, og det skal jeg også beklage, og det er selvfølgelig også taget til efterretning internt i klubben, lød det fra Jack Jørgensen.

Selvom superligaklubben er endt med at donere hele overskuddet til kræftforskning, så vurderer sportsøkonomi- og brandingforskeren, at forløbet ikke har været helt gratis for klubben.

- Sætter man en hyldesttrøje på markedet, og man ikke har den fornødne positive støtte fra familien, så opnår man jo ikke den legitimitet af autenticitet som vil gavne hele brandingprocessen.

- Og der har klubben også været ude og kommunikere, at de ønskede at støtte kræftforskning, og det at der så ligger en profit i den her legende trøje samtidig med, at man ikke har taget den tætte dialog med klubben, det er negativ symbolværdi for OB. Der står klubben jo tilbage med et med et rap over nallerne, siger Kenneth Cortsen.

Trøjen kommer på banen

Målmanden Lars Høgh, der i december gik bort efter et længere forløb med bugspytkirtelkræft, nåede at spille 817 førsteholdskampe for fodboldklubben. Han var en yderst populær spiller, og længe efter at han stoppede sin karriere som spiller, var han elsket af mange fodboldfans.

Derfor har forløbet med legendetrøjen, ifølge OB-fans, været en sand rutsjebanetur.