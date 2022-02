Lars Høgh-legendetrøje er til salg: OB spiller hyldestkamp i helt særlig målmandstrøje

- Vi er stolte over trøjen, og vi glæder os til at se vores spillere bære den i kamp søndag, hvor vi måske skriver fodboldhistorie når som det første hold nogensinde bytter hjemmebanetrøjen ud for at spille en målmandstrøje, siger den kommercielle chef.

Til kampen søndag vil det også være muligt for tilskuere at købe et eksemplar af fodboldtrøjen.

Legendetrøjen er blevet skabt i samarbejde mellem OB, fans og det danske sports- og modetøjsfirma Hummel. Den er en såkaldt Limited Edition, og den sælges derfor i begrænset antal og til og med 27. februar.