OB-træner håber på pokalguld til FCM efter nederlag

OB blev onsdag aften sendt ud af pokalturneringen, da holdet tabte 0-4 til FC Midtjylland.

Nederlaget betød, at OB-træner Jakob Michelsen håber, at midtjyderne vinder turneringen, fordi det vil stille OB bedre i Superligaen.

- Jeg håber, at FC Midtjylland vinder (pokalfinalen, red.), for så bliver fjerdepladsen i slutspillet lige pludselig sjov, siger Jakob Michelsen.

Vinder FCM pokalguld, vil det være fjerdepladsen i stedet for tredjepladsen, der skal møde et hold fra nedrykningsslutspillet i en kamp om at komme med i kvalifikationen til Europa League.

OB indledte ellers kampen godt, men OB's midtbanespiller Troels Kløve lavede et selvmål, som bragte FCM foran, og det rejste OB sig aldrig fra.

- I første halvleg var vi godt med, og FCM havde vel ikke en afslutning, men det var heller ikke nødvendigt, for vi scorede for dem, siger han.

Kort efter pausen scorede Paul Onuachu, og med 20 minutter igen scorede Onuachu også til 3-0, og der sluttede kampen for OB, siger træneren.

- Det var op ad bakke, da vi kom ud til anden halvleg, og Onuachu scorede, og efter 3-0 var ballet forbi, og vi skal bare hjem uden at bruge kræfter, siger Jakob Michelsen.

Selvmål

Troels Kløve følte sig som skurk, da det var ham, som satte FCM i gang med sit selvmål.

- Vi følte, at vi leverede 30 gode minutter, indtil jeg dummede mig, så jeg står da lidt som skurken bagefter, siger Troels Kløve.

Da han modtog bolden, blev han sat under pres af Paul Onuachu, og derfor forsøgte han at prikke bolden ned mod sin egen målmand, Sten Grytebust.

- Jeg fik lige et kald om, at der kom en mand i ryggen, så blev det en panikberøring, og så prøvede jeg at prikke den hjem til Grytebust, siger Kløve.