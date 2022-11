Efter afsløring af byggeskandale: Olav de Linde og NJ Gruppen holder foreløbigt fast i LH Gulve

Der er tilsyneladende delte meninger i den fynske byggebranche om det fremtidige samarbejde med LH Gulve.

Mens AG Gruppen - en af landets helt store spillere inden for ejendomsudvikling - hurtigt meldte ud, at virksomheden dropper samarbejdet med LH Gulve, er tilgangen noget mere tøvende hos andre af de store spillere i byggebranchen.



Aktuelt arbejder LH Gulve bl.a. som underentreprenør for det store entreprenørfirma NJ Gruppen på et større byggeprojekt i centrum af Odense for ejendomsfirmaet Olav de Linde. Indtil videre har afsløringerne af Dan Virkelyst Johansens og LH Gulves tvivlsomme samarbejdspartner Osman Celik tilsyneladende ikke haft nogen konsekvenser.

Tog klar afstand, men tøver nu

Da de første afsløringer om Dan Virkelyst Johansens og LH Gulves samarbejde kom frem i Fyens Stiftstidende og TV2 Fyn, var NJ Gruppens reaktion ellers ikke til at tage fejl af.

Entreprenøren afviste at stille op til interview, men tog i en mail klart afstand fra enhver form for svindel og ulovligheder.

"Det er en af vores kerneværdier at man opfører sig korrekt, og det er fuldstændig uacceptabelt, hvis der er foregået noget i strid med gældende regler", lød det.

NJ Gruppen oplyste endvidere, at LH Gulve var blevet bedt om en grundig redegørelse - og slog fast:

"De firmaer, som ikke lever op til sit kontraktlige og moralske ansvar, skal ikke være en del af vores underleverandører".

Efterfølgende har Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn forgæves forsøgt at få svar på, hvad der står i redegørelsen fra LH Gulve. Samt få svar på, om NJ Gruppen mener, at LH Gulve har svigtet sit ansvar ved at samarbejde med Osman Celik og hans forskellige selskaber trods det, at hans skiftende firmaer var involveret i underbetaling, sort arbejde og konkursrytteri i Danmark. Og til trods for at Dan Virkelyst Johansen blev advaret af fagforbunder 3F.

Men NJ Gruppen har ad flere omgange afvist at udtale sig.

"Vedr. LH Gulve er det noget, vi arbejder med og håndterer internt", lød det tirsdag den 22. november.

Først torsdag den 24. november - efter Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn havde insisteret på, at NJ Gruppen som minimum måtte kunne oplyse, om det var entreprenørens opfattelse, at LH Gulve har levet op til det kontraktlige og moralske ansvar, og desuden om NJ Gruppen fortsætter sit samarbejde med LH Gulve i fremtiden, kom der et svar.

NJ Gruppen ser nu ud til at holde fast i LH Gulve som entreprenør. I hvert fald indtil videre.

"Vi har valgt at tage sagen om LH Gulve med som et punkt på vores kommende bestyrelsesmøde før jul. Her vil vi evaluere sagen og diskutere de konsekvenser, det skal have for LH Gulve", lyder meldingen nu.

Fåmælt Olav de Linde-direktør

Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn har ligeledes gennem den seneste uge forsøgt at få byggeselskabet Olav de Lindes kommentarer til, om ejendomsgiganten fortsat kan stå inde for LH Gulve som underentreprenør til hovedentreprenøren NJ Gruppen på sin byggeplads i Odense.

14. november lød det fra Olav de Lindes afdelingsdirektør i Odense, Lars Friis, at hovedentreprenøren NJ Gruppen var blevet bedt om en redegørelse "som følge af den aktuelle sag, som Fyens Stiftstidende og TV2 Fyn har belyst de foregående dage".

Men siden har det ikke været muligt at få Lars Friis til at kommentere sagen.

Torsdag i sidste uge - den 24. november - lykkedes det dog Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn at opnå kontakt til Lars Friis, og aftalen blev, at han skulle vende tilbage med svar på nogle konkrete spørgsmål, herunder blandt andet:

"Kan Olav de Linde stå på mål for fortsat at have LH Gulve gående på sin byggeplads som underentreprenør?"

- Hvis du vil give mig en time eller to, så skal jeg nok svare dig på det, lød aftalen med Lars Friis.

Men mens der et par timer senere kom en mail fra NJ Gruppen om, at sagen om LH Gulve nu bliver et punkt på et kommende bestyrelsesmøde, så kom der aldrig noget svar på de aftalte spørgsmål fra Olav de Linde-direktøren.

"Jeg kan forstå, at hovedentreprenøren NJ Gruppen har svaret på din henvendelse, og vi har ikke yderligere kommentarer end det, vi tidligere har fremsendt på skrift", lød det i stedet kortfattet i en mail fra Lars Friis.

Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn har over for Lars Friis gentaget ønsket om få svar på de aftalte spørgsmål. Og mandag formiddag har medierne ligeledes bedt Lars Friis om rent faktuelt at be- eller afkræfte oplysningerne om, at LH Gulve indtil videre ufortrødent fortsætter sit arbejde på Olav de Lindes byggeplads i Odense.

Lars Friis er vendt tilbage på mail - dog uden at svare konkret på spørgsmålet.

"Som jeg har fortalt tidligere, så er vi fortsat i gang med at undersøge sagen, og i den forbindelse har vi en grundig dialog med såvel vores hovedentreprenør NJ Gruppen som vores advokat. Jeg forventer, at vi er tættere på en afklaring i slutningen af denne uge, og derfor håber jeg at kunne svare din henvendelse nærmere på det tidspunkt", skriver han.