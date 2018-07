Overblik: Her er alt det bedste - og værste - fra Tinderbox 2018

Publikumsrekord og fantastisk vejr gjorde Tinderbox til en kæmpe fest med lange køer til alt. Her er det fulde overblik og en festival, der bød på både godt og ondt.

Det lovede allerede godt, en uge inden Tinderbox åbnede for sine gæster. Alle partout-billetter var blevet solgt, og det samme var alle torsdagsbilletterne.

Derudover havde festivalen fantastik vejr i udsigt, og et par af verdens største kunstnere på plakaten. Alt i alt var der gjort klar til et brag af en festival.

Musikken

Danske Bisses outrerede popshow lukkede sammen med den hollandske techno-trance-legende Tiësto Tusindårsskoven og dermed Tinderbox for denne omgang natten til søndag.

Det er meget passende, at det netop er to kunstnere i hver deres ende af de musikalske spektre, der skulle lukke festivalen af. For i år har Tinderbox stukket i alle retninger med alt, og det har været godt og skidt.

Tinderbox' musikprogram havde noget for enhver smag, og anmelderne har været særdeles positive og relativt enige.

Ført an af torsdagen absolutte topnavn, Depeche Mode, har alle festivalens topnavne leveret til anmeldernes – og ikke mindst publikums – tilfredsstillelse.

Se her en lille bid af Depeche Modes roste koncert.

Anmelderne har dog været uenige om den amerikanske rapper Wiz Khalifas meget hash-prægede optræden, og hvorvidt Alanis Morissette var fortryllende eller dårlig.

Ellers har det musikalske program været meget præget meget af Spotify-top-100 og rocknostalgi, men publikum har elsket det.

Flere festivalgæster blev mødt af en "lukket" port til det forjættede land, Magicbox. Foto: William Ejsing

Den store technodansefest

Publikum, især alle dem under 30, har også elsket MagicBox - scenen på Tinderbox, der udelukkende indtages af dj’s, der spiller op til tech-house-fest.

Alle koncerterne på Magicbox har været særdeles velbesøgte, hvilket har resulteret i at Tinderbox har måttet lukke adgangen til scenen for publikum af sikkerheds- og pladsmæssige årsager. Noget, der har skabt frustrationer hos det feststemte publikum.

Magicbox-gæsterne forlod hurtigt området, efter musikken slukkede. Tilbage var efterladenskaberne fra den vilde fest. Foto: William Ejsing

Varmen blev ulidelig

Flere anmeldere skrev i deres anmeldelse af torsdagens sene koncerter, at publikum var dvaske og trætte efter en hel dag i kogende varme. Selvom temperaturen faldt til et mere tåleligt niveau de næste to dage, har den knastøre varme indhyllet hele festivalen i støv og tørlagt et par ølvogne.

Tinderbox delte lommeaskebæger ud, sagde folk skulle drikke vand og huske solcremen. Der var dog ingen vandvogn, der kørte rundt og sprøjtede grus eller græs, så støvet kunne lægge sig.

Efter Tinderbox i 2017 tillod at lade gæsterne hoppe i Friluftsbadet ved siden af MagigBox, havde arrangørerne besluttet at lukke deres poolområde ved MagicBox, fordi den ikke havde været velbesøgt det første år. Efterhånden som temperaturen steg og nærmede sig de 30 grader, sendte festivalsgæsterne det blikstille vand meget lange blikke.

Solen bagte, og støvet hang som en tung sky over Tinderbox fra dag et. Foto: Alexander Aagaard

Alt i mad og drikke

Tinderbox var ikke kun øl og pølser. Selv på tredjedagen i Tusindårsskoven kunne man spise noget, man ikke havde dagene før. Og det må siges at være positivt for en festival. Gæsterne kunne i år besøge en pop-op-udgave af den odenseanske gourmetrestaurentet Pasfall.

Desværre blev køerne ofte lange, når alle ville spise samtidig. Det resulterede i, at de populære madboder kunne have ventetider på op mod en time - efter bestilling vel og mærke. På den måde mærkede man tydeligt, at Tinderbox i år var mere end velbesøgt.

Det var ikke kun en alsidig kulinarisk oplevelse, årets Tinderbox-gæster fik. Der var mange forskellige barer med et varieret udvalg. Og selvfølgelig var der også helt almindelige iskolde fadøl. Og mens de fleste har vænnet sig til de danske festivalpriser, var der flere af festivalens yngre deltagere, der fandt på alternative måder, hvorpå de kunne omgås, hvad de selv kaldte, høje alkoholpriser.

Fire fynske teenagerpiger har fundet en løsning, så de kan undgå at købe alkohol på festivalpladsen.

God stemning og pladsmangel

Selvom varmen bagte, var der masser af god stemning. Fyns Politi har ikke meldt om de store problemer med voldelige gæster eller stoffer, til trods for ingen festival kan frasige sig den slags.

Tinderbox var heller ikke uden et trafikalt kaos. Hver nat når festivalsgæsterne i næsten folkevandrende tilstande forlod festival til fods og på cykler.

I videoen kan man se tre ting, der ulovlige og som blandt andet tidligere års festivalsgæster måske har glemt efter et par øl.

Det har tydeligt kunne mærkes, at der har været flere gæster på Tinderbox. Selvfølgelig tager man ikke på festival for at være alene, men der har ikke været mange stille kroge på pladsen, som efterhånden synes for lille til de tusinder af glade festivalgæster.

Pladsen har været smukt udsmykket med alt fra pariserhjul til installationslignende kunstværker på pladsen. Det har skabt rammerne for en festival, der i sin udsmykning og design minder mere om en light-Heartland, men i det musikalske lineup ifølge Politiken minder lidt for meget en tredagsudgave af Grøn Koncert. Men en publikumsrekord taler for sig selv: Gæsterne elsker Tinderbox.