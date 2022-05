Padelcenter er kommet til Middelfart: - Det er nok den sjoveste sport, jeg har prøvet

På den ene bane er der stadig fuld gang i Vida Gregersen, Molly Gregersen og Gry Lohmann Knudsen. Mens Vida Gregersen har prøvet spillet før, er det helt nyt for de to andre, men lige sjovt for dem alle tre.

- Det er ret sjovt og meget nemmere at ramme end med en normalt tennisketcher. Det lykkes nærmest hver gang, smiler Mollie Gregersen.

- Det er sjovt, fordi man kan tyre bolden, griner tiårige Gry Lohmann Knudsen.

Hverdagssport med venner

Tiårige Vida Gregersen spiller i dagens anledning på den ene banehalvdel alene mod de to nybegyndere. Normalt spiller man double.

Men hun synes, det er dejligt, at padelcentret nu er kommet til nærområdet.

- Det er fedt, at man kan spille det sammen med sine venner, det ville være sjovt. Fordi man så kan udfordre sig selv i stedet for at spille mod nogen, der går til det, siger Vida Gregersen.

Også Gry Lohmann Knudsens mor, Karen Lohmann Knudsen, er taget til åbent hus i det nye center. Hun begyndte at spille padel for to år siden og er blevet grebet af sporten.