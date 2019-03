Axelsen smashede sig til rekord i All England-finalen: 419 kilometer i timen

419 kilometer i timen.

Så hårdt smashede Viktor Axelsen i finalen ved All England, hvor han trods kraftpræstationen tabte i tre sæt til verdensetteren, Kento Momota.

Med dét smash stryger Viktor Axelsen til tops på listen over de hårdeste smash i en officiel turneringskamp under det internationale badmintonforbund, BWF.

Mads Kolding did 426 in PBL - so this record is only counting official BWF tournaments. Hit with Yonex Duora Z-strike 😎 pic.twitter.com/aBiZO9qwX7 — Viktor Axelsen (@ViktorAxelsen) March 13, 2019

Derudover nærmer Viktor Axelsen sig rekorden for det hårdeste smash i en kamp. Den rekord sidder landsmanden Mads Kolding stadig på.

Tilbage i 2017 smashede Kolding hele 426 kilometer i timen under en klubkamp i den indiske Premier League. Den rekord henviser Viktor Axelsen også til i sit opslag på Facebook og Twitter.

Kolding rundede 500 km/t

Uden for badmintonbanen kan Mads Kolding også prale af at have slået verdens hårdeste smash.

I 2017 udfordrede TV 2-programmet SPORTSLAB Mads Kolding til at prøve på at overgå sin egen verdensrekord i et setup, hvor doublespilleren kun skulle fokusere på at slå så hårdt som muligt.

Ved den lejlighed slog Mads Kolding svimlende 506 kilometer i timen.

Har meldt fra til Swiss Open

I denne uge skulle Viktor Axelsen have spillet Swiss Open i Basel. Tirsdag valgte han dog at trække sig, fordi han har brug for en pause efter All England.

- Jeg ville have elsket at spille i Basel, men min krop fortæller mig, at jeg må prioritere at blive 100 procent frisk igen, skriver Viktor Axelsen på Instagram.

