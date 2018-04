Dansk Ironman-rekord slået med 10 minutter og er nu fynsk

Fynske Michelle Vesterby er Danmarks hurtigste kvinde på Ironman-distancen. Lørdag slog hun danmarksrekorden med næsten 10 minutter.

Opdatering: Efter udgivelsen af denne artikel er der sået tvivl ved Vesterbys resultat. Ironman Texas har angiveligt forkortet cykelruten en smule af hensyn til rytternes sikkerhed. Det kan betyde, at resultaterne ikke tæller som officielle. TV 2 SPORT har været i kontakt med Michelle Vesterbys presseansvarlige. Han oplyser, at Vesterbys cykelcomputer kun rundede 177 kilometer. Han tilføjer dog, at ruter før er blevet ændret, uden at det har betydning for resultaterne. Han slår også fast, at rekorden står, indtil andet er meldt officielt ud. TV 2 SPORT forsøger naturligvis at opklare, om Vesterbys resultat tæller i rekordsammenhæng eller ej.

En tur op på toppen af Kilimanjaro har bragt Michelle Vesterby op på toppen af den danske Ironman-scene.

Lørdag smadrede Vesterby den danske rekord med næsten ti minutter, da hun gennemførte Ironman Texas i tiden 8 timer, 45 minutter og 47 sekunder.

Løbet gik præcis, som det skulle, og det lover godt Michelle Vesterby, rekordholder i ironman

- Løbet gik præcis, som det skulle, og det lover godt, at jeg så tidligt på sæsonen har kørt så godt et løb, siger Michelle Vesterby i en pressemeddelelse.

En Ironman består af 3,8 kilometer svømning, 180 kilometer cykling og 42,195 kilometer løb, hvorfor Vesterby naturligvis har trænet utallige timer i de tre discipliner. Men i år har hun også forsøgt sig med alternativ træning – hun har blandt andet besteget Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro. Og det har haft betydning for præstationerne i hendes sport, fortæller hun:

- Formen er et bevis på, at min vintertræning har været god, og at mine vurderinger i forhold til at ændre træningen har været rigtige, siger Vesterby.

- At jeg rammer formen nu, giver mig også utrolig meget selvtillid frem mod resten af sæsonen, hvor det store mål er Ironman på Hawaii til efteråret.

Læs også Michelle Vesterby klar til VM på Hawaii

Med lørdagens præstation erobrede Vesterby danmarksrekorden fra Helle Frederiksen, der i sin debut var 8 timer, 55 minutter og 35 sekunder om at gennemføre den fulde distance i slutningen af 2017.

Vesterbys anstrengelser rakte desuden til en fjerdeplads i Ironman Texas, der er det det nordamerikanske mesterskab. Vinderen blev Melissa Hauschildt, der kom i mål i tiden 8 timer, 31 minutter og 4 sekunder.

Læs også Michelle Vesterby måtte udgå ved ironman-VM: - Jeg begyndte at kaste op