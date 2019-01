Lokofører fornemmede noget var galt, da godstoget nærmede sig

Allerede inden togulykken skete på Storebælt, fornemmede lokoføreren, at der var noget galt.

Det fortæller advokat Torben Koch, der har siddet som bisidder for lokoføreren under afhøringerne, i et interview med Berlingske.

- Toget rystede. Han kunne se køreledningerne blafre, sådan opfattede han det, fortæller Torben Koch til avisen.

Sænkede farten

Udenfor toget med 131 passagerer om bord rasede stormen Alfrida, der allerede havde sat en stopper for, at biler kunne krydse Storebæltsbroen.

Ifølge Torben Koch var blæsten mere voldsom, end lokoføreren brød sig om, og han valgte derfor at sænke farten på broen.

Kort efter opdagede lokoføreren det modkørende tog og så gnister.

- Gnister fra køreledningerne er ikke usædvanligt. Men de her gnister var længere nede, fortæller advokat Torben Koch.

Traileren sad 20 centimer over hans ansigt

Straks efter opdagede lokoføreren ifølge advokaten, at noget stort hang ud fra en vogn i godstoget, og at det var på vej mod ham. Sekunder efter kom braget.

Ifølge Torben Koch var traileren tæt på at ramme lokoføreren. Men han overlevede og kravlede ud blandt passagerne, hvor han konstaterede, at den ene side af den forreste togvogn var smadret.

- I den anden side sidder en passager, der ser på lokoføreren og spørger: "Gud, er du overlevet?", fortæller advokat Torben Koch til Berlingske.

Dagen efter stod det klart, at der var tale om den værste togulykke i 30 år.

- Det var ikke hans afgørelse

Torsdag morgen steg dødstallet fra seks til otte passagerer, da to personer i løbet af natten var blevet fundet døde i den forreste vogn. De omkomne er tre mænd og fem kvinder.

Det er samme antal ofre som i 1988, hvor et tog blev afsporet ved Sorø.

Lokoføreren blev afhørt onsdag som led i opklaringsarbejdet. Det samme gjorde resten af personalet i IC4-toget og lokoføreren fra godstoget.

Torsdag sagde næstformand i Dansk Jernbaneforbund, Preben S. Pedersen, til TV 2 News, at lokoføreren havde handlet efter bogen og ikke kan drages til ansvar for dødsulykken.

De otte ofre for togulykken er blevet identificeret og de pårørende underrettet.

Havarikommissionen, der er den myndighed, som undersøger alvorlige ulykker i blandt andet jernbanetrafikken, er stadig ved at efterforske dødsulykken på Storebælt.

