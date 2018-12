Penge på vej til nødstedte dyr

Formålet med dyrevelfærdspuljen er at forbedre dyrevelfærden i Danmark. Derfor er det muligt for foreninger og organisationer, der arbejder for bedre dyrevelfærd at søge om tilskud til aktiviteter, der knytter sig til dette arbejde.

Hovedparten af støtten er målrettet foreninger, der arbejder for at komme dyrene direkte til undsætning. I alt er mere end 90 pct. af puljens midler gået til foreningsstøtte. Tilskud til foreninger går til:

Transport eller behandling af syge og tilskadekomne, misrøgtede, herreløse eller vilde dyr.

Drift af internater for tilskadekomne, misrøgtede, herreløse eller vilde dyr.

Oplysningskampagner om dyrevelfærd.

Resten af puljen er tildelt udviklingsprojekter, der støtter og skaber ny viden om arbejdet med dyrevelfærd.

Kilde: Landbrugsstyrelsen