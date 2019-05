Politi efterlyser formodet røver

19-årige Hamad Mahmoud Salem er mistænkt for at været den ene af to gerningsmænd bag et røveri i Odense. Fyns Politi håber, at vidner kan hjælpe med at finde manden.

Røveriet fandt sted omkring klokken halv tre den 19. april på parkeringspladsen på Edisonsvej tæt ved Bazar Fyn.

Ifølge Fyns Politi begik to mænd et røveri mod to personer, der sad i en bil. Udbyttet var kontanter og en mobiltelefon.

Dagen efter anholdt politiet den ene af de to formodede gerningsmænd. Han blev efterfølgende varetægtsfængslet ved et lukket grundlovsforhør, men politiet mangler altså fortsat at få anholdt Hamad Mahmoud Salem, som er en af de to formodede gerningsmænd.

Fyns Politi beder offentligheden om hjælp til at finde den efterlyste 19-årige mand, der tidligere er dømt i en stor hashsag.

Han er 180 cm høj og almindelig af bygning.

Oplysninger om den efterlyste kan gives til Fyns Politi på telefon 114.

