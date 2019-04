Brand i huse på Langeland: Politiet mistænkte, at der var nogen i husene

Natten til søndag fik Fyns Politi en anmeldelse om en brand på Spodsbjergvej på Langeland.

Det oplyser vagtchefen ved Fyns Politi Steen Nyland.

Anmeldelsen, som politiet fik omkring klokken 01.40, kom fra nogle, der bor i nærheden. De havde set nogle flammer fra fiskehusene nede ved vandet tæt ved Spodsbjerg Havn.

- Først var man lidt i tvivl om, om der var en person i en af husene, fortæller vagtchefen til TV 2/Fyn og fortsætter:

- Men efter hurtigt at have undersøgt husene, så finder man ud af, at de er tomme for mennesker.

Vagtchefen oplyser derfor, at der ingen mennesker kom til skade under branden.

Ikke til at slukke

Det drejer sig om to små fiskehytter og en tilhørende garage, der nu er brændt helt ned. Ifølge politiet var husene ikke til at slukke.

- Vi regner med, at branden skyldes et ældre oliefyr i det ene hus, men det er ikke sikkert endnu, fortæller Steen Nyland.