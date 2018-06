Politiet roser publikum: 38.000 koncertgæster og ingen problemer

Fyns Politi deler roser ud til publikum efter onsdagens Guns N' Roses-koncert. Èn blev anholdt.

38.000 rockfans havde onsdag aften fundet vej til Dyrskuepladsen i Odense, hvor amerikanske Guns N' Roses lagde vejen forbi på deres Not in this lifetime-tour.

Sol fra en skyfri himmel og knap 40.000 mennesker forsamlet på et sted med masser af fadøl og bimlende højt rockmusik er i mange tilfælde væsentlige elementer af opskriften på en aften, der kan resultere i ekstraarbejde for politiet.

Det har været stille og roligt. Folk har været i rigtig godt humør Allan Lemming, Fyns Politi

Men ikke denne onsdag aften i Odense.

Det hele foregik i god ro og orden, fortæller Fyns Politi.

- Det har været stille og roligt. Folk har været i rigtig godt humør. De har selvfølgelig drukket nogle øl, og nogen har været lidt mere fulde end andre, men det er gået rigtig fint. Folk de har hygget sig, og det har været rigtig godt vejr. Så ingen problemer herfra, sagde Allan Lemming, indsatsleder ved Fyns Politi, umiddelbart efter koncerten.

Ingen trafikale problemer

Indsatslederen fortæller, at de måtte bortvise enkelte koncertgæster efter et par mindre slagsmål, men at det i det store hele gik godt med afviklingen af koncerten.

Politiet fik hjælp fra politihjemmeværnet til at lede både trafik og gæster væk efter koncerten. Men heller ikke det gav anledning til de store problemer, hvilket politiet ellers havde frygtet at især trafikken og de mange biler ville resultere i.

- Det hele er forløbet meget tilfredsstillende, og folk kom af sted uden problemer. Der var selvfølgelig mere trafik end normalt og lidt forlænget rejsetid, men det var ikke noget, der gav problemer, som vi skulle blande os i, siger vagtchef Jørn Bystrup torsdag morgen.

Dyr koncert

Ifølge vagtchefen var der en enkelt anholdt i forbindelse med koncerten. Og selvfølgelig er det altid dumt at blive anholdt, men den anholdte, som vagtchefen omtaler, ærgrer sig nok ekstra meget.

- Det var en islænding, der havde drukket sig fuld og opførte sig dumt. Han nåede ikke engang at opleve koncerten, så det bliver en dyr fornøjelse for ham at flyve ned og så ikke se koncerten, siger vagtchefen.

Han kalder det for 'meget tilfredsstillende', at så mange gæster kunne deltage i Guns N' Roses-koncerten, uden det gav anledning til større indblanding fra politiet.

- Det er fantastisk, at 38.000 kan komme til koncert og hygge sig uden problemer. For det har ikke givet problemer set med politiets øjne. Det er vi kun glade og tilfredse over, siger Jørn Bystrup.

