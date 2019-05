Politiet søger to vidner til stenkast mod politikers hjem

Fyns Politi vil meget gerne i kontakt med en mand og en kvinde, der befandt sig i området tæt på rådmand Susanne Crawleys hus, da der tidligt lørdag morgen blev kastet to sten mod husets ruder.

Stenkastene skete lørdag 4. maj klokken 05.20. De to sten knuste to ruder i rådmandens hus.

På en videoovervågning optaget i nærområdet netop omkring gerningstidspunktet kan politiet se, at to personer kommer gående ad Hunderupvej umiddelbart efter krydset Hunderupvej og Jagtvej i retning væk fra centrum, altså i sydlig retning.

De trak med en damecykel med en cykelkurv foran, og den ene person havde en taske over skulderen, beskriver politiet på politi.dk.

Fyns Politi vil meget gerne i kontakt med manden og kvinden, da de måske har set noget, der kan have interesse for efterforskningen, fordi de befandt sig tæt på rådmandens hus omkring gerningstidspunktet.

Politiet opfordrer samtidig andre personer, der befandt sig i området omkring Hunderupvej/Jagtvej/Lahnsgade, til at kontakte Fyns Politi, hvis de så personer eller køretøjer omkring klokken 05.20 den 4. maj – altså meget tidligt lørdag morgen.

Fyns Politi kan kontaktes på telefon 114.

Ikke første gang

Susanne Crawley er tidligere blevet udsat for trusler, og derfor frygter hun, at stenkastene kan hænge sammen med hendes arbejde som byrådspolitiker.

- Jeg håber jo inderst inde, at det er tilfældigt hærværk. At nogen er gået forbi og har været sure på et eller andet, og så er det lige vores hus, det er gået ud over. Men jeg frygter jo, at det har noget at gøre med min person som politiker.

Sådan sagde Susanne Crawley 4. maj til TV 2/Fyn. Hvis det viser sig, at hærværket mod rådmandens hus har et politisk motiv, så gør det hende meget vred, forklarer hun.

- Hvis det er sådan, så gør det mig faktisk rigtig vred, for jeg synes selv, at jeg er et ordentligt menneske, som taler ordentligt, er en ordentlig politiker, der prøver at tage gode beslutninger for folk. Jeg er med på, at man kan være uenig med mig, men jeg synes, at man skal kunne være politiker i Danmark og kunne leve et almindeligt liv samtidig, siger hun.