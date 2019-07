Prisbelønnet fynsk skuespiller med i musikvideo

Den danske popgruppe Jung har udgivet musikvideoen til sin første single "Jeg skal nok vente", der noget overraskende har den prisbelønnede fynske skuespiller Roland Møller i hovedrollen.

Skuespilleren er kendt fra film som Nordvest, Underverden og Atomic Blonde, hvor han som oftest giver den som en hårdkogt type på kant med loven.

I Jungs musikvideo spiller Roland Møller dog en mere afdæmpet rolle, hvor han i en serie af æstetisk flotte sekvenser kører rundt i København og omegn, holder pauser og spejder ud over Øresund til tonerne af Jungs musik.

- Vi var så heldige, at vores pladeselskab havde en god kontakt med ham, og Roland Møller var heldigvis glad for sangen, fortæller Jonas Jung, der er forsanger i bandet.

- Da det viste sig, at vi kunne få kalenderne til at gå op, gik det faktisk nemt derfra. Det er altid nemt at arbejde sammen med skønne fynboer. Roland Møller har jo noget ekstremt maskulint over sig, og vi havde en idé om, at det ville passe godt til et nummer, der er lidt længselsfuldt og i hvert fald fyldt med kærlighed.

Bandet selv har fynske rødder

Sangen "Jeg skal nok vente" blev udgivet i starten af juni. Siden da har den gjort sig som et solidt radiohit, der i skrivende stund ligger som nummer 14 på den danske airplay-hitliste.

- Det har været virkelig dejligt og overvældende. Folk har været ekstremt søde. Både de folk, der har skrevet ind til radiostationerne, og de folk, der har skrevet til os direkte. Der var blandt andet en, der skrev, at vi allerede har en flot fanskare i Odense, så vi håber snart, vi kan lægge vejen forbi, siger Jonas Jung.

Der er flere fynske rødder at spore i Jung. Mens forsanger Jonas Jung har studeret i Odense, er guitarist Sigurd Boesen fra Middelfart.

Bandet holder nu til i København, hvor det har fået en pladekontrakt med den danske afdeling af Universal Music, der blandt andre huser Hjalmer samt bookingkontrakt med Copenhagen Music.