Nu reagerer Odenses borgmester på kritikken af letbanen

I Odense er der omkring 20.000 vejtræer, og når bladene falder af, lægger de sig i letbanesporet. Skinnerne bliver glatte, og togene får sværere ved at bremse, forklarer Odense Letbane.

Kritik fra Venstre og Konservative

Både by- og kulturrådmand Søren Windell (K) og beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt (V) har fortalt, at de er utilfredse med letbanens efterårsproblemer.

- Jeg er også utilfreds med, at den ikke kører. Vi vil gerne have det til at køre. Men at indfase et nyt transportsystem kører ikke bare lige med det samme, forklarer Peter Rahbæk Juel.