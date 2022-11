Blade på skinnerne: - Massive problemer med Odense Letbane

Det er efterår, bladene er begyndt at falde af træerne, og det giver voldsomme problemer for Odense Letbane.

I løbet af de seneste uger - og senest her i weekenden - har der været forsinkelser og aflyste togafgange.

Generelt set er der “massive problemer” med byens nye letbanetog. Det fremgår af en orientering til Økonomiudvalget i Odense Kommune fra stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen.

- Vi oplever desværre massive problemer med vores køretøjer. Efterårsvejret og løvfaldet bevirker, at køretøjerne i stor grad melder A-Fejl (fejlkategorien med de største påvirkninger, red.), lyder det fra Stefan Birkebjerg Andersen.

- Fejlene opstår både ved nedbremsning og ved acceleration og bevirker, at togene ofte skal genstartes, hvilket er en manøvre, som tager cirka fem minutter og derfor ofte fører til forsinkelser, fortsætter han.

Odense Letbane: Vi forsøger at rense skinnerne

I nogle tilfælde er det ikke muligt at genstarte letbanetogene, som derfor skal repareres på stedet eller bugseres tilbage til driftscentret, og derfor kan Odense Letbane været nødsaget til at indsætte erstatningsbusser.

Ifølge Odense Letbane vil driften af byens nye letbanetog være påvirket, så længe bladene falder af træer.

- Når blade falder af træerne og lægger sig i letbanesporet, bliver skinnerne glatte, og toget får sværere ved at bremse og accelerere, forklarer Søren Thrane, der er drifts- og vedligeholdelseschef ved Odense Letbane.

- Selvfølgelig er der forskellige modtræk mod løvfaldet. Vi renser skinnerne systematisk, og der bliver sprøjtet sand på skinnerne for at give hjulene bedre greb. Men det spiller også ind, at vi stadig befinder os i en indkøringsfase for Odense Letbane, og der er en række tekniske forhold, hvor vi endnu mangler at finde de helt rigtige løsninger, fastslår han.

Problemer med højttalersystem

Ifølge Odense Letbane er det ikke kun efterårsvejret, som driller letbanen i Odense.

Letbanens informationssystemer har også været ramt af tekniske indkøringsvanskeligheder, og stationernes højtalersystemer fungerer ikke optimalt, så passagerer ikke kan blive informeret om eventuelle aflysninger og forsinkelser.

Søndag eftermiddag opstod der et “alvorligt nedbrud” ved Bolbro, som betød, at de tusindvis af fans, der skulle på stadion til kampen mellem OB og Brøndby, skulle med bus i stedet for letbane.