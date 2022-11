Efteråret standser letbanen: - Det kan ikke komme som nogen overraskelse, at bladene falder af træerne

- Jeg har set, at der kører busser, og det er en meget bekostelige affære. Der er en del, der skal rettes op på, fastslår rådmanden.

Kan letbanen køre i frostvejr?

Torsdag vil Odense Letbane holde møde med Økonomiudvalget i Odense Kommune. Her vil det også komme frem, hvor mange odenseanere der tager letbanen.

- På mødet skal vi have nogle handleplaner. Det vigtigste for mig er, at løvfaldet blive fjernet. Udefra set virker det til, at man ikke har været klar over, at der falder blade fra træer, siger Christoffer Lilleholt.

I forhold til vinteren forventer både Søren Windell og Christoffer Lilleholt, at byens nye letbanetog nok skal køre, som de skal.

- Jeg forventer, at letbanen skal vænne sig til, at der er is på skinnerne, men jeg tror, de får det løst, og det ikke ender som i Aarhus, siger Søren Windell.

- Vi er fortrøstningsfulde med den løsning, som vi må stole på virker. Udfordringen er, at når rimen falder, og frosten kommer, så fryser køreledningerne, og det kan løses ved, at et letbanetog kører frem og tilbage om natten, siger Christoffer Lilleholt.

Han er dog spændt på at se, hvor meget letbanetoget larmer om natten, hvor nogle naboer til letbanen har klaget over støjgener, når de sover om natten.