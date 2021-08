Robotlejr for piger vil inspirere fremtidens opfindere

Der er dog gode chancer for, at de to piger, TV 2 Fyn har snakket med, vælger STEM-vejen, fortæller de.

- Jeg vil gerne med noget inden for robotter eller teknologi, siger Frida Schjellerup Philosof.

Også Johanna Wellejus tror på, at det kunne være en fremtidsmulighed for hende.

- Det har vist, at det er en vej, jeg sikkert kan finde på at gå, fordi bare det at nørde sig ned i noget uden at føle sig helt ved siden af er jo altid fedt. Det er helt sikkert noget, jeg vil overveje, siger hun.

Det sociale i fokus

At Robot Camp er for piger giver ifølge deltagere en lidt mere afslappet stemning.

- Vi kan snakke om nogle andre ting, og vi kan være mere åbne. Tit er der også forskel på, hvordan forskellige køn håndterer samarbejde og at arbejde i grupper, siger Johanna Wellejus.

Sammen med det faglige indhold er der også stor fokus på det sociale. Deltagerne på campen overnatter sammen i en spejderhytte.

- Det er megahyggeligt. Jeg elsker det. Man får så mange nye venskaber, og vi kan holde kontakten, fordi vi bor tæt på hinanden, siger Frida Schjellerup Philosof.

Det bakker Johanna Wellejus op om.

- Man får lov til at arbejde med robotterne, man får lov til selv at prøve noget af. Samtidig har man bare grineflip og kan sidde en masse piger og snakke, samtidig med man får lov at prøve noget nyt.