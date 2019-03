Rod i rettigheder: Carl Nielsen-koncerter fjernet

Begejstringen var stor, da 12 fløjtenister i konkurrencens anden runde havde kombineret musik af fynske Carl Nielsen med nulevende komponisters værker. De blandede gang på gang musikalske cocktails, der kunne have gjort selv erfarne bartendere berusede.

- Vi har jo aftale med KODA omkring streamin og så videre, men det her med at nogle unge mennesker har taget noget beskyttet musik og bearbejdet det, det skal man faktisk have komponistens tilladelse til. Og den er smuttet igennem filteret, indrømmer Finn Schumacker, arrangør af Carl Nielsen International Competition i Odense.

Tømmermændene indtraf tirsdag, da komponisternes repræsentant, Editions Wilhelm Hansen, kontaktede konkurrencen. Straks blev de 12 fløjtenisters optrædener i anden runde flået af diverse hjemmesider.

- Det er jo ikke sjovt at skulle være bussemand. Men arrangøren skulle jo have tjekket det i forvejen, siger Trine Boje Mortensen, Promotion Director hos Editions Wilhelm Hansen.

Rettigheder brudt

Det københavnske forlag repræsenterer ophavsrettighederne for nogle af de komponister, der uden at have givet tilladelse til det, har måttet se deres værker bliver brugt i Odense. Den slags går ikke, da deres rettigheder er beskyttet af ophavsretsloven.

- Der er særlig en internationalt kendt komponist, hvis værk er blevet brugt, som er blevet rigtig, rigtig gal. Hun vil med sikkerhed ikke give lov til, at optagelserne, hvor hendes materiale indgår, bliver sendt, fortæller Trine Boje Mortensen.

- Det har jeg det jo lidt skidt med lige nu, men man kan jo sige, at det er vores egen skyld, så nu er vi i gang med at rede trådene ud, sådan så vi forhåbentlig kan få vist det hele igen, siger Finn Schumacker.

Regning venter

Hvad regelbruddet kommer til at koste konkurrencen, tør Trine Boje Mortensen ikke spå om.

- Vi har normalt et super godt samarbejde med Odense Symfoniorkester. Det er en kedelig sag, det her. Hvor meget det drejer sig om, altså hvor meget der er blevet brugt, ved vi ikke. Så vi har heller ikke noget bud på, hvad det kan koste, slår Trine Boje Mortensen fast.

De røde ører er hos Finn Schumacker blevet fulgt op af en abe, for den er endt hos ham.

- Jeg ved ikke om du kan se den, men den sidder lige her på min skulder. Det er jo også mig der er i dialog med forlaget og disse komponister, og forsøger at få redt trådene ud. Og det har jeg en tiltro til, at det er det, vi gør, håber Finn Schumacker.

For resten af konkurrencen får de glemte ophavsrettigheder ingen konsekvens. Der er det hele aftalt og på plads. Forsikrer arrangøren.