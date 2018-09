Rynkeby-satsning: Forbrugerne vil tilbage til rødderne

Juice-mastodonten Rynkeby har investeret massivt i nyt presseri. Forbrugerne vil have sundhed og vil tilbage til det originale, siger SDU-professor

Øl, fødevarer og frugt. Frisk fra hanen, direkte fra landmanden eller friskpresset fra årstidens æbler og appelsiner.

Danskerne har lagt finanskrisen bag sig og stadig flere forbrugere er parat til at betale ekstra for fødevarer, som man kender oprindelsen af, som er nyhøstet, nyslagtet eller stadig så frisk, at frugterne strutter ud af flasken.

Læs også Rynkeby rundede milliarden: Smoothies og frisk juice hitter

- En del af trenden er forbrugernes fokus på sundhed, men en lige så stort del er bevægelse mod ægthed og oprindelighed. I dag er der for eksempel mange, der presser deres æbler selv, siger professor fra Instituit og Markerting ved Syddansk Universitet, Dannie Kjeldgaard.

Hos Rynkeby Foods i Ringe har virksomhedens nye ejere, Eckes-Granini, taget konsekvensen af den nye tidstrend og investeret et trecifret millionbeløb i nyt it og nyt presseri.

Ny trend

Og ifølge Peter Frank Andersen, nytiltrådt direktør hos Rynkeby, er det en trend, som virksomheden forventer sig meget af de kommende år.​

Rynkeby forhandler og producerer stadig frosne frugt- og juicekoncentrater, som importeres fra udlandet, men det er friskpressede frugtdrikke og smoothies, som Rynkeby nu giver sin fulde opmærksomhed.

​Det danske forbrug af smoothies og friskpressede frugtdrikke er nemlig på vej op.

00:09 Peter Frank Andersen, administrerende direktør, Rynkeby Foods Luk video

- Vi kan se, at markedet i Danmark stadig halter efter andre europæiske lande. Det gælder blandt andet Sverige, siger Peter Frank Andersen.

Presseriet i Ringe er helt nyt, og der bruges i øjeblikket tid på at justere maskineri og produktion, så effektiviteten er i top.

Som mælkeproduktion

Ifølge teknisk direktør Jens Bang Termansen er produktionen af friskpresset juice og smoothies sammenligneligt med produktion af mælk.

Det kræver konstant overvågning, og der skal tages løbende kvalitetsprøver af frugt og grøntsager både før under og efter produktionsprocessen.

Rynkeby skal hele tiden være opmærksom på, at høsten kan falde forskelligt ud. Det sætter sig i smagen og for citrusfrugternes vedkommende er der den ekstra udfordring, at man skal være forsynet året rundt.

Ifølge teknisk direktør Jens Bang Termansen er produktionen af friskpresset juice og smoothies sammenligneligt med produktion af mælk.

Det vil sige, at når høsten er færdig i Spanien, så er det måske Mexico, Sydafrika og Brasilien, der skal levere appelsiner, og her kan det være appelsiner med tyndere skræl, olieindhold eller kraftigere smag.

Derfor kan det være svært at ramme den samme smag hver gang, og til trods for, at Rynkeby gør sig umage, er der forbrugere, der ringer og gør Rynekby opmærksom på smagsændringen.​

00:20 Dannie Kjeldgaard, professor, Institut for Marketing,SDU Luk video

​- Og så giver vi selvfølgelig kunderne er forklaring på, hvorfor smagen måske har ændret sig lidt, siger Jens Bang Termansen.

Produkterne fra det nye presseri går under navnet Brämhult, der tidligere producerede de friskpressede juice og smoothies produkter i Sverige.

Flere job

Da de nye tyske ejere købte Rynkeby af Arla i 2016, havde Eckes-Granini allerede Brämhult med i koncernen.

Men ifølge Peter Frank Andersen var Brämhult ikke tidsvarende, og man besluttede derfor at flytte produktionen fra Sverige til Rynkeby.

Til gengæld har flytningen skabt op mod 50 nye arbejdspladser i Ringe.

- Vi har trukket på flere af de svenske medarbejdere i forbindelse med opstart af produktionen. Samtidig har vi faktisk haft medarbejdere på virksomheden, som for år tilbage var med til at presse frugt. Så dem har vi også brugt, siger Jens Bang Termansen.