Mand var ikke tilfreds med togbus: Slog buschaufføren ned

En 33-årig mand blev i forbindelse med omlæsningen af passagerer utilfreds med, at den ventende togbus kørte til Odense og ikke ti Svendborg.

Det resulterede i, at han slog buschaufføren i ansigtet.

- Der udspillede sig en lille batalje mellem buschauffør og en passager på Stenstrup station. Det hele skete uden for toget, og buschaufføren blev efterfølgende kørt på skadestuen i Svendborg, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Anders Furbo Therkelsen til TV 2/Fyn.

Situationen opstod i forbindelse med det tog, der tidligere på eftermiddagen tirsdag kørte ind i et træ. Kollisionen betød, at toget måtte køre tilbage til Stenstrup station, hvor passagererne måtte skifte fra tog til bus. Og det var her, at buschaufføren blev slået ned.

- Det hele skete uden for toget. Vi har anholdt gerningsmanden, og han sidder lige nu inde på politigården. Her vil vi vurdere, om der skal ske en fremstilling. Det bliver der nok taget stilling til i løbet af dagen eller i morgen formiddag, siger vagtchefen.

Passagererne havde ventet på togbussen i omkring tre kvarter på Stenstrup station, før bussen og chaufføren kom. Da meldningen i højtalerne kom, at toget kørte til Odense og ikke Svendborg, blev det tilsyneladende for meget for den 33-årige mand.