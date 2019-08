Stor aftale for Lindø skaber nye arbejdspladser på Fyn

Den aalborgensiske industrigigant Bladt Industries og Lindø Port of Odense har indgået en aftale om en blivende produktion på Lindø fra sensommeren 2019.

Det vil skabe blivende arbejdspladser på Fyn. Det siger Henrik Victor Hansen, der er site manager for Bladt Industries på Lindø.

Læs også God fynsk forretning: Installation af røgrensere til skibe skaber arbejdspladser

- Aftalen vil skabe arbejdspladser, og det særligt positive ved denne aftale er, at mange af dem er blivende. Det betyder noget i forhold til rekrutteringen af kvalificeret arbejdskraft i industrien, at vi kan tilbyde faste stillinger med store udviklingsmuligheder, siger Henrik Victor Hansen.

- En fantastisk aftale for Fyn

At det permanente samarbejde mellem Lindø og Bladt Industries skaber nye arbejdspladser er sød musik i ørerne på Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S), som samtidig er næstformand i bestyrelsen hos Lindø Port of Odense.

- Den her aftale er endnu et bevis på, at Lindø Port of Odense er en beskæftigelsesgenerator for hele Fyn. Lindø Port of Odense løfter den fynske arbejdsstyrke ved at sikre arbejde og udviklingsmuligheder for mange mennesker med vidt forskellige kompetencetyper.

- Der er brug for både smede og maskinmestre, såvel som akademikere og ikke mindst lærlinge. Det er på alle måder positivt og en fantastisk aftale for den fynske beskæftigelse, siger han.

Store ordrer har banet vejen

Det er flere betydelige ordrer i 2019, som har gjort det nødvendigt for Bladt Industries at skabe permanente rammer på Lindø.

Dermed er det slut med den projektbaserede produktion på Lindø, som i stedet bliver gjort permanent. Det glæder Lindø Port of Odenses administrerende direktør, Carsten Aa, sig over.

Læs også Regnskab: Fald i indtjeningen hos Lindø Industripark

- Det er rigtig godt for Lindø Port of Odense, at Bladt Industries nu vælger at etablere en blivende produktion hos os, og det er endnu et bevis på, at vi kan tilbyde noget helt unikt til virksomheder, som arbejder med tung industriproduktion og ikke mindst til dem, der beskæftiger sig med offshore-vind, siger han.

Bladt Industries, som nu rykker permanent ind på Lindø, har en god position på verdensmarkedet, hvor selskabet hidtil har været involveret i produktionen af 2.000 offshore-fundamenter.