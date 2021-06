Konflikt: Højere løn til sygeplejersker er usandsynligt

I stedet peger Astrid Elkjær Sørensen på, at regeringen også har en anden mulighed for at komme sygeplejerskerne lidt i møde. Det kan den gøre i forbindelse med den komite, der skal se på lønstrukturer. Komiteen er nedsat som en del af aftalen mellem regionerne og Dansk Sygeplejeråd.



- Regeringen kan vælge at gøre, som den gjorde i Norge. Her sagde man, at hvis komiteen finder ud af, at der er et lønefterslæb, så forpligter den sig til at følge komiteens anbefalinger. Det kunne være en mulighed, at regeringen herhjemme også sagde, at den vil forpligte sig på komiteens anbefalinger, siger Astrid Elkjær Sørensen.

Hun mener, at regeringen dermed vil kunne løse to presserende problemer.

- Sagen her er vokset i det seneste halve år, blandt andet på grund af pres fra alle de kvindedominerede fagforbund. Det er ved at gå op for regeringen, at man står med rekrutteringsproblemer og vrede i de grupper. Det taler for, at regeringen vil søge en løsning, siger Astrid Elkjær Sørensen.