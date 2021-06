Patienter med udskudte operationer får direkte besked

Regionerne er mandag fortsat ved at få overblik over, hvor mange patienter, der bliver påvirket af strejken. De regner med at melde noget mere konkret ud i de kommende dage, oplyser de.

I Region Hovedstaden er 1064 sygeplejersker udtaget til strejke. På Fyn er antallet omkring 500.

De resterende regioner kan endnu ikke oplyse, hvor mange sygeplejersker, der skal strejke i deres respektive regioner.

I Region Midtjylland bliver "hundredvis af operationer" udsat, siger koncerndirektør Ole Thomsen til TV2 Østjylland.