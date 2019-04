Ny rute: Tag bussen til hovedstaden midt om natten

Busselskabet FlixBus åbner en ny national natrute gennem store dele af Danmark. Ruten begynder sin køretur gennem landet i Hirtshals i Nordjylland klokken 20.50, og klokken 02.40 gør bussen stop ved Ørbækvej i Odense.

Klokken 04.35 er bussen i Københavns Lufthavn, og 05.05 ender turen på Ingerslevsgade tæt på Hovedbanegården.

- En god del af vores forbindelser i Europa er natlinjer, og de er populære, også fordi man på denne måde kan spare en hotelovernatning på sin tur gennem Europa. Nu åbner vi den første natlinje i Danmark, og håber, at passagererne kan få gavn af denne mulighed for at komme sovende igennem landet, siger Lotte Rystedt, presseansvarlig ved FlixBus Danmark.

Udover Odense er der undervejs opsamling i Hjørring, Aalborg, Randers, Aarhus, Skanderborg, Horsens, Vejle og Fredericia.

Prisen for en tur midt om natten fra Odense til København begynder ved 79 kroner.

Det tyske selskab FlixBus har i forvejen flere busafgange om dagen fra Odense til København, og de senere år er ruterne blevet populære på grund af de konkurrencedygtige priser i forhold til DSB.

