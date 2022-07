Velgørenhedsryttere på vej mod Paris efter to års pause

En cykeltur fra Ringe til havnen i Bøjden er mere end de fleste kaster sig ud i en lørdag formiddag, men for Team Rynkeby Ringe var strækningen kun en lille del af dagens etape.

Fra Bøjden skulle de 48 ryttere og 11 hjælpere med færgen til Als, og derfra er kursen sat mod Paris.

Camilla Holstebro er med for første gang, og selvom rytterne blev sendt afsted i kraftig modvind, så var hun glad for endelig at sidde i sadlen på den gule cykel.

- Det er lige dele vildt og skræmmende og megafedt og rigtig mange andre følelser, siger Camilla Holstebro.

Glasur på kagen

Team Rynkeby startede i 2002, og cykler hvert år til Paris på syv dage for at samle penge ind børn med kritiske sygdomme og forskning. De sidste to år har holdene dog måtte holde cykelpause på grund af corona, og derfor var det en ekstra stor forløsning for de gule ryttere på Ringe-holdet, at de endelig kunne komme afsted igen.

- Der er virkelig store forventninger. Når man cykler med Team Rynkeby, så er belønning for alt træningen og indsamlingen, det er turen til Paris. Det er højdepunktet og glasuren på kagen, så det at vi kommer til Paris i år, det er bare en stor forløsning, siger Jørgen HK Jepsen, der er direktør i Team Rynkeby Fonden.

Flere af rytterne på Team Rynkeby Ringe-holdet er garvede og har taget turen til Paris flere gange, men for andre er det første gang. Det er tilfældet for 21-årige Rasmus Tjørnehøj Kraaer, der har drømt om at have sin egen gule Rynkeby-cykel siden han første gang så en til en konfirmation, da han var 11 år gammel.