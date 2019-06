Teenagere idømt betinget fængsel for påsat brand

Den 2. april brændte en forladt skole på hjørnet af Demantsvej og Iver Vinds Vej i Odense. Branden viste sig at være påsat, og tirsdag blev tre teenagere, hvoraf to er 15 år og den tredje er 16 år, kendt skyldige i at have startet branden.

Mens de to 15-årige blev idømt en betinget fængselsdom på henholdsvis ni og ti måneder med et års prøvetid, blev den 16-årige dreng idømt ungdomssanktion.

Anklager Sine Josephsen fra Fyns Anklagere er tilfreds med domsafsigelsen i sagen og forklarer, at den 16-årige tidligere var dømt for brandstiftelse, og derfor blev han idømt en anden straf.

Idømt socialpædagogisk behandling

Ungdomssanktion er et alternativ til en ubetinget fængselsstraf for unge mellem 15 og 18 år, som begår alvorlig kriminalitet. I stedet for en almindelig fængselsstraf er en ungdomssanktion en to-årig socialpædagogisk behandling, som har til formål at sikre, at den dømte kommer ud af kriminalitet.

Ifølge Socialstyrelsen består behandlingen typisk af to måneders ophold på en sikret institution efterfulgt af 12 måneders ophold på en åben døgninstitution. Herefter følger en periode med tilsyn fra kommunen.

- I bund og grund handler det om, at vi skal have dem til ikke at gøre det igen, så det er i håb om at få dem på rette spor - i stedet for bare at sende dem i fængsel. Ungdomssanktion er en hård straf, fordi man er underlagt det i to år, men forhåbentlig er det en mulighed for ham for at komme ud af kriminalitet, forklarer anklager Sine Josephsen.

Under retssagen kom det desuden frem, at de tre teenagere var blevet inspireret til brandpåsættelsen, da en bygning på Egelundsvej i Hjallese brændte tidligere samme dag.