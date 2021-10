Kunst og flygtninge: Elever malede billede om at savne et hjem

For projektleder for landsindsamlingen Camilla Paarup er maleriet et godt afsæt for at tale om de mere alvorlige emner.

- Jeg håber, at de får nogle tanker omkring, hvad det vil sige at skulle være på flugt, hvad det vil sige at skulle forlade sit hjem, og hvad kan vi gøre for at hjælpe de mennesker, der er på flugt

Eleverne fik også mulighed for at smage nødrationer og se de tæpper, myggenet og sivmåtter, som flygtninge får udleveret i lejrene.

På verdensplan er cirka 82 millioner mennesker på flugt fra deres hjem, og halvdelen af dem er under 18 år.