Lederstilling: Tidligere fynskvalgt folketingsmedlem får nyt job

Sundhed var et af Camilla Hersoms mærkesager, da hun 5. juni stillede op til Folketinget for Radikale Venstre i Fyns Storkreds.

Det lykkedes hende ikke at blive valgt ind, men sundhedsområdet holder hun fast i, når hun 1. december tiltræder som ny vicedirektør i Danske Regioner.

- Sundhedsområdet betyder rigtig meget for mig. Det er en af de mest væsentlige dele af vores velfærdssamfund, og det handler jo bogstavligt talt om liv og død, siger Camilla Hersom.

Læs også Mere tvang i psykiatrien: Svært selvskadende unge kvinder giver udfordringer

Hun har i mange år arbejdet inden for området, blandt andet som formand for Forbrugerrådet Tænk, og da hun fra 2011 til 2015 som folketingsmedlem var sundheds- og psykiatriordfører for Radikale Venstre. Senest har hun været formand for Danske Patienter, en interesseorganisation for patienter og pårørende.

Bred sundhedsdagsorden

Nu skal Camilla Hersom arbejde fra den anden side af bordet, når hun blandt andet skal koordinere regionernes fælles interessevaretagelse på sundheds- og socialområdet for Danske Regioner. Men den nye rolle bliver næppe nogen stor omvæltning, vurderer Camilla Hersom.

- Som jeg ser det, kommer jeg stadig til at arbejde med den brede sundhedsdagsorden. Sundhedsområdet har jeg jo arbejdet med i skiftende roller, man skal bare huske, at det jo er patienterne, det handler om, siger hun.

Læs også Tvangsfiksering kan koste regioner 130.000

Hun vil beskæftige sig med de samme dagsordener, som hun har gjort tidligere. Med det nært forestående sundhedsudspil fra regeringen og en evaluering af socialområdet, forudser den nye vicedirektør, at der bliver nok at se til.

- Det er et sindssygt spændende, så jeg glæder mig vildt meget, siger hun.