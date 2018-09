TPI bliver haglet ned: - Det er rene amatører

En faglig konflikt mellem DBU og Spillerforeningen har betydet, at fem spillere fra TPI er udtaget til landsholdet. Ikke alle har taget godt imod beslutningen.

Victor Vobbe Larsen, Christian Bannis, Mads Priisholm Bertelsen, Kasper Skræp og Anders Fønss.

De fem fynske fodboldspillere trækker normalt den røde-hvide Tarup Paarup-trøje over hovedet, når fodboldstøvlerne snøres, og fodboldkampen fløjtes i gang.

Men onsdag aften klokken 20.45 er den rød-hvide TPI-trøje skiftet ud med den rød-hvide landsholdstrøje.

Konflikten mellem Dansk Boldspil-Union og Spillerforeningen har fået de fem 2.divisonsspillere til at melde sig til landsholdet.

Læs også Endnu en fynbo på nødlandshold: Lavest rangerende spiller nogensinde

Formanden for støtteforeningen til Tarup Paarup Idrætsforening, TPI Fodbold-Venner, er glad for, at fem spillere har valgt at træde til.

- Jeg synes, det er fint, de stiller op, når de er amatører og ikke har konflikter med Spillerforeningen. Man kan jo diskutere, om det havde været bedre at få en Uefa-straf, siger Rasmus Ravn, formand for TPI Fodbold-Venner.

- Uanset hvad er det rigtig skidt for dansk fodbold. Man har simpelthen kørt det her (konflikten, red.) for langt ud, fortæller formanden.

Frygter dårlige oplevelser

Rasmus Ravn har selv spillet i TPI, siden han var fire år gammel. I dag er støvlerne lagt på hylden, men han er fast inventar til Tarup Paarups kampe.

Han håber på det bedste, når de fem spillere vender tilbage til klubben. Men han frygter, at spillerne vil få nogle dårlige oplevelser.

- Jeg tror, at der vil være en god stemning i klubben. Men jeg frygter, at nogen ikke kan håndtere det, når de kommer hjem. Vi skal huske på, at det er rene amatører, der stiller op, forklarer Rasmus Ravn.

Men på TPI's facebookside er kommentarerne allerede strømmet ind fra tilhængere af klubben. Og de er langt fra alle tilfredse.

"Forrædere. Jeg brænder min TPI-trøje", skriver Necco Om.

Flere kalder også klubben og spillerne for skruebrækkere med henvisning til, at de fem spillere stiller sig til rådighed i en faglig konflikt mellem DBU og Spillerforeningen.

"Skruebrækkere. Slut med at se jeres kampe. Det er der forhåbentlig mange, der vil", skriver Birger Johansen.

"Skruebrækkere!!!! Har I ingen solidaritetsfølelse? Integritet? Ære? Føj!", skriver Steffan Dalager.