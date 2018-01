To ud af tre på deltid i Ikea: Det bekymrer fagforening

Møbelgiganten Ikea har næsten 400 medarbejdere i Odense, hvoraf 65 procent er ansat på deltid.

I Ikea i Odense er Mette Marie Jensen i gang med at fylde op med grønne planter. Hun er under oplæring og arbejder her i 30 timer om ugen.

- Jeg ville gerne have en fuldtidsstilling, men der skal først lige blive en stilling ledig, siger hun.

Som faglært skal man kunne leve af sit arbejde. Så er det ikke nok med 15 timer Pia Thurøe, Sektorformand for HK Handel Midt

To ud af tre ansatte i varehuset i Odense er ansat på deltid. Det bekymrer fagforeningen HK Handel, der har tegnet overenskomsten med Dansk Erhverv Arbejdsgiver.

- Som faglært skal man kunne leve af sit arbejde. Så er det ikke nok med 15 timer, siger Pia Thurøe, der er sektorformand for HK.

Læs også Ikea-ansatte får fyldt oven på jule-lønnen

Ifølge varehuschefen i Odense er ideen at sikre den rigtige work-life-balance for medarbejderne.

- Det gør vi for at sikre, at man ikke får alt for mange sene vagter som fuldtidsmedarbejder og også skal passe på sin familie. For vi har jo åbent stort set alle dage om året fra klokken 10 til 20, siger Namik Catkafa.

Han er selv startet i Ikea for 22 år siden som deltidsmedarbejder og blev grebet af virksomhedens værdier. Fra at arbejde med lager- og logistik er han blevet leder og er på andet år varehuschef på Fyn.

Som udgangspunkt kan man blive ansat i koncernen uden diplomer eller uddannelser, for Ikea har sit eget globale uddannelsessystem, My Learning, som bliver skræddersyet efter de svenske værdier.

Ikeas værdier Sammenhold

Omtanke for mennesker og miljø

Omkostningsbevidsthed

Enkelthed

Forny og forbedre

Anderledes - med mening

At give og tage ansvar

Lede ved at være et godt eksempel

Svenske værdier

Værdierne er justeret af stifteren Ingvar Kramrads sønner og gælder for medarbejderne over hele verden.

Den svenske møbelgigant har 355 varehuse i 29 lande. De fem ligger i Danmark med yderligere et på vej på Fisketorvet i København og et planlagt i Esbjerg.

Her i landet havde den koncernen et forrygende regnskabsår i 2016. Færre kunder brugte flere penge og samlet set blev der handlet for 3,95 milliarder kroner. Det er en stigning på 6,4 procent.

Det er især salget af køkkener og køkkenudstyr, som trækker resultatet op for Ikea. Det gælder både salg til private, men også det såkaldte kontraktmarked rettet mod professionelle kunder.

Namik Catkafa er varehuschef i Odense og vil gerne sikre den rigtige work-life-balance for medarbejderne. Foto: Morten Grundholm

Lederambitioner

I Odense arbejder de fleste i salgsafdelingen med cirka 100 medarbejder. Det gælder også Mette Marie Jensen, der startede med 12 timer ved siden af et studie. Studiet har hun nu droppet og er under oplæring i salg.

Hun har været i virksomheden i otte måneder og håber på senere at kunne tage den halvanden-årige ledertrainee-uddannelse i Ikea.

- Vi deltidsansatte har ligeså meget at skulle have sagt som de ansatte på fuld tid. Men de ved mere, fordi de er her hver dag, mener hun.

På landsplan skiftes hver tredje af de deltidsansatte ud hvert år. I Odense er det hver fjerde deltidsmedarbejder, og et antal, varehuschefen ønsker at nedbringe.

- Vi vil gerne blive bedre til at fastholde og motivere dem, så de udvikler sig. For hver gang en medarbejder skiftes ud, skal vi starte forfra, siger Namik Catkafa.

I HK Handel har de en god dialog med varehuset, men håber på flere fastansatte faglærte.

- Jeg ville da ønske, det kunne blive til flere fuldtidsstillinger til faglært personale, siger Pia Thurøe fra HK Midt.