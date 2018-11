Falske indsamlere: Udgiver sig for at samle ind til Røde Kors

Hvis du møder nogen, der samler ind til Røde Kors i Odense, skal du være på vagt, for der er tale om svindel. Flere steder i Odense har unge menesker udgivet sig for at være indsamlere for Røde Kors, men det er de ikke, og Røde Kors samler slet ikke ind nu, fortæller Gerda Madsen, der er formand for Røde Kors i Odense.

- Vi samler kun ind én gang om året, og det er altid første søndag i oktober, og vi må ikke samle ind efter klokken 14, fortæller Gerda Madsen.

I løbet af weekenden har de falske indsamlere forsøgt at franarre folk penge på Kirsebærgrenen i Blangstedgård, på Ridderhatten og Lille Tornbjergvej i det sydøstlige Odense. Der er tale om unge mænd, og de er set på blandt andet Lille Tornbjergvej, hvor de forsøgte at samle ind mellem klokken 16 og 17, altså flere timer senere end tilladt.

- Vi har fået en del henvendelser lørdag og søndag fra folk, der undrer sig over, at der er indsamlere på gaden, siger Gerda Madsen.

På Kirsebærgrenen var der tale om en ung mand af anden etnisk herkomst, og på Lille Tornbjergvej og på Ridderhatten var der tale om to unge, etniske danskere. Alle tre bar en hvid t-shirt, hvor der står Ungdommens Røde Kors, og de fortalte, at de samlede ind til voldsramte kvinder og børn.

Bruger gammel, rød indsamlingsbøsse

Svindlerne er meldt til politiet, og Gerda Madsen er forarget over, at nogen kan finde på at snyde folk ved at udgive sig for at være indsamlere fra Røde Kors.

- Det er da så usmageligt som det kan være, at man forsøger at slå plat på Røde Kors' navn for egen vindings skyld, siger Gerda Madsen og fortsætter.

- Det skader også Røde Kors' omdømme, at der sker sådan noget siger hun.

Man kan kende de falske indsamlere på den indsamlingsbøsse, de benytter. Den er rød, og der påklistret et Røde Kors logo på, men den bøsse har ikke været brugt i mindst fem år, forklarer Gerda Madsen.

- Jeg har været formand for Røde Kors i Odense i fem år, og der har vi ikke brugt den bøsse, fortæller hun.

Bøssen er hvid

Den indsamlingsbøsse, der bruges nu, er hvid, og logoet er ikke påklistret men trykt ind i plastikbøssen. Desuden er der nu et nummer til Mobile Pay på bøssen, og indsamlerne bærer altid et identitetskort, så man kan se, hvem man har givet penge til. Samtidig kvitterer indsamlerne med at udlevere brochurer fra Røde Kors, når man donerer penge.

Derfor opfordrer Gerda Madsen til at være på vagt og lade være med at give nogen penge, hvis man møder indsamlere, der er ude at rasle med den røde bøsse.

Sket før

Gerda Madsen fortæller, at det ikke er første gang, svindlere har forsøgt at udgive sig for at være fra Røde Kors. Før sommerferien forsøgte nogen at svindle på en tilsvarende mår i Seden og i Skt. Klemens. Begge gange ringede Gerda Madsen til Politiet og anmeldte svindlen.

Denne gang tog hun fat i hovedkontoret, der har anmeldt weekendens svindel som en bedragerisag.