Så mange Ukrainere er der i de fynske kommuner

2.756.

Så mange ukrainere er kommet til Fyn, efter Putins invasion af Ukraine den 24. februar sidste år.

Ukrainerne fordeler sig forskelligt i kommunerne med Odense Kommune som den, der huser flest. Ifølge tal fra kommunen er der lige nu 883 ukrainere i kommunen. Oprindeligt var der godt 1.000, men nogle er enten rejst tilbage til Ukraine eller er flyttet til andre kommuner.

De samme gælder for Svendborg Kommune. Her har man i alt modtaget 310 ukrainere, der har fået opholdstilladelse efter den særlov, der blev vedtaget i foråret 2022. Siden har 46 valgt at forlade Danmark igen, og andre 37 er flyttet til andre kommuner.

Ukrainerne vil gerne arbejde

Ifølge en spørgeskemaundersøgelse, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har lavet i efteråret, søgte to ud af tre af de adspurgte ukrainere ophold i Danmark, fordi de enten havde en tilknytning til Danmark før krigen, eller fordi de havde et netværk i Danmark på grund af krigen.

I Assens Kommune går det godt med integrationen af de ukrainere, der er kommet til efter krigen. Det skyldes ifølge Assens borgemester, at samspillet mellem borgere og de ukrainske flygtninge har været rigtig godt lige fra begyndelsen.

- Vi har en beskæftigelsesgrad på 64 procent. De (ukrainerne, red.) er blevet taget rigtig godt imod af borgerne. Blandt andet i Jordløse og Gummerup, hvor har man taget initiativer til at sørge for, at de har det godtog føler sig velkomne, siger borgmester Søren Steen Andersen (V) og fortsætter:

- Også herboende ukrainere har taget godt imod dem, der er kommet. Og så vil jeg gerne fremhæve samarbejdet mellem civilsamfundet, det lokale Røde Kors og kommunens medarbejdere. Det samarbejde har været eminent.

Også i Odense Kommune er man overordnet tilfreds med indsatsen for at få ukrainerne integreret. Her ligger beskæftigelsesgraden lige nu på 40 procent.

- Grundlæggende er det en kæmpe succes, at der et år efter, krigen brød ud, er der så mange, der er kommet i arbejde. Det vidner om, at der er mange der gerne vil arbejde, siger beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt (V).

Flere skal i arbejde

Ifølge Christoffer Lilleholt ligger beskæftigelsesgraden i Odense tæt på de andre store byer i Danmark, hvor den tidligere lå som en af de bedste i landet.

Derfor har kommunen hyret et eksterne konsulentfirma med ekspertise i fremmedsprog, så flere ukrainere kan komme i beskæftigelse.

- Den grundlæggende udfordring er, at dansk er et svært sprog at mestre, når man har et andet alfabet, end det vi bruger. Det kæmper de med at lære, siger Christoffer Lilleholt og fortsætter:

- Det er et meget arbejdsomt folk, der tager et kæmpe ansvar for at få tingene til at glide på arbejdet og der, hvor de bor.