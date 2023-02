Ukrainske Anna forfølger iværksætterdrøm: - Du vinder aldrig i lotteriet, hvis du ikke prøver

Sultne løver i læderstole

De to sultne løver Jacob Risgaard og Jesper Buch fik smag for Anna Povods virksomhed MosDecor.

De gav begge udtryk i programmet for deres begejstring over hendes viljestyrke og mod over ikke at blive slået ud trods modgang og krig i hjemlandet.

Begge løver satte sig hver især på 10 procent af MosDecor for i alt 100.000 kroner.

- Det var super, super, super, at de begge to kunne lide mit produkt, siger Anna Povod.

- Lad være med at give op

Virksomheden startede som et sideprojekt i 2020. Nu er det en fuldbeskæftigelse for både Anna Povod og kæresten.

Hendes første forretning indebar at skaffe ukrainsk arbejdskraft til dansk landbrug og gartneribranchen. Den fungerede godt, men en global pandemi og krig i Europa ødelagde forretningen.

- Jeg har altid vidst, at jeg ville være selvstændig. Og selvstændige skal vide, hvis de ikke allerede gør det, at det kommer til at gå op og ned, tilføjer hun.



Anna Povod er heller ikke i tvivl om at eksponeringen i tv-programmet har gjort flere opmærksomme på virksomheden og ikke mindst mos-vægge.

- Vi kan allerede mærke, at programmet har hjulpet os. Vi har et bedre netværk, og vi har nogen at sprøge til for råd. Jeg tror, at det vil tage os til næste niveau, siger Anna Povod.

Kæresteparret går nu målrettet efter at ekspandere forretningen med Anna Povod som chef for virksomheden.

Hun har lært som sin egen chef, at man skal være ordentlig forberedt på, hvad end modstand, man møder på sin vej, uddyber hun.

- Hav en plan og lad være med at give op, siger Anna Povod.

Den østfynske fødevarevirksomhed Bælg fik, der laver konfekt baseret på bælgfrugter, fik også investeren Tommy Ahlers med ombord i DR-programmet 'Løvens Hule'.