Vi har ændret vaner: Færre vil bruge penge på kultur efter corona

For rigtig mange danskere har ændret vaner under coronaviruspandemien, så de indendørs kulturinstitutioner har problemer med at sælge billetter, selvom restriktionerne nu er væk.

En ny kulturbarometermåling viser, at 25 procent af danskerne ikke forventer at bruge penge på kultur- og sportsoplevelser de kommende tre måneder. Det er en stigning på fem procentpoint sammenlignet med den seneste måling, der blev lavet før sommerferien.