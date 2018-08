Vejrskifte på vej til Fyn

Weekenden kommer til at byde på køligere vejr. Faktisk kan det blive så køligt, at fynboerne får brug for at finde de lange bukser frem fra gemmerne.

Det er med at nyde varmen, der torsdag har præget store dele af det fynske. For lige rundt om hjørnet venter der et markant vejrskifte.

Natten til fredag passerer en koldfront Danmark, som vil blive efterfulgt af kold luft fra nordvest. Luften kommer fra Nordatlanten og er væsentlig koldere end vi hidtil har været vant til.

Allerede fredag vil temperaturerne i det fynske være faldet til mellem 16 og 18 grader. Derfor kan det være en god idé, at finde jakken og de lange bukser frem fra gemmerne. Temperaturerne kan nemlig især være kolde inde over land, hvor de enkelte steder kan komme helt ned på 5 til 8 grader.

Temperaturerne vil falde i det fynske. Foto: TV 2 VEJRET

Hvis man derimod opholder sig i nærheden af det lune havvand, kan det blive en lidt lunere affære.

Når weekenden melder sig vil tempearaturerne falde yderligere til omkring 14 til 15 grader. Det skriver TV 2 Vejret.

Normalt vil dagtemperaturerne på denne tid af året være over de 19 graders varme, og for dette års sommer er det blevet et sjældent syn, at opleve kulde.

Lørdag bliver en endnu koldere affære end fredag. Byger og torden kan også forekomme i det fynske. Foto: TV 2 VEJRET

Med kulde kommer regn

Ifølge TV 2 Vejret er det ikke kun luften, der bliver koldere de næste dage. Der er også mulighed for, at fynboerne kommer til at opleve vand fra himlen. Luften er nemlig ganske ustabil, hvilket betyder, at der vil dannes byger og torden.

Derudover er det sandsynligt, at man også vil kunne opleve hagl i forbindelse med bygerne.

Det køligere vejr er ikke noget, som du skal vænne dig alt for meget til, da det allerede fra starten af næste uge bliver lunere igen. Tirsdag kan temperaturerne igen ligge på omkring de 20 graders varme.