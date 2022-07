Trods kritik hitter populært druk-koncept stadig på værtshus i Odense

Fem liter fadøl eller cider på én dag uden at kaste op. Så meget skal en person drikke for at få hængt et indgraveret krus op på baren Viggos i Odense. At "drikke dato" hedder konceptet.

I december 2021 fik Viggos kritik af Alkoholreklamenævnet for sin markedsføring af konceptet på barens hjemmeside. Siden hen har baren måttet fjerne dele af markedsføringen.

Det har dog ikke sat en stopper for salget. Ifølge direktør Bjørn Hentze hos Bargroup, der står bag baren Viggos, er at drikke dato så gammel en tradition, at markedsføringen ikke har særlig stor betydning.

- Datokonceptet er et koncept, der er 25-30 år gammelt, og har altid været en del af Viggos, så folk ved jo godt, hvad det er og kender det, så vi behøver ikke fortælle om det, siger han.

Opfordrede til stort forbrug

Årsagen til kritikken var, at Viggos ifølge Alkoholreklamenævnet stred imod retningslinjerne ved at ”opfordre til et stort eller umådeholdent forbrug”.

Markedsføringen må heller ikke give indtryk af, at forbruget af alkohol kan give succes. Det vurderede Alkoholreklamenævnet også, at Viggos gjorde, da værtshuset reklamerede med, at det er muligt at få sit eget krus ved at drikke alkohol.

Direktør Bjørn Hetze anerkender kritikken og påpeger, at de selvfølgelig retter sig efter myndighedernes retningslinjer. Han mener dog ikke, at datokruset fungerer som en præmie.

- Præmien er ikke et krus. Kruset er en stamgæst-anerkendelse, og det er der forskellige tolkninger af. Det blev pointeret over for os, at vi ikke må markedsføre det, men vi må godt praktisere det. Det har vi så rettet os efter, siger han.

Følger op på afgørelsen

I Alkoholreklamenævnets afgørelse står der desuden, at de vil holde øje med, om baren overholder retningslinjerne fremadrettet.

Selvom reglerne for dato-konceptet er fjernet fra barens hjemmeside, så kan indirekte markedsføring stadig stride imod retningslinjerne, fortæller sekretariatschef hos Alkoholreklamenævnet Lea Kholghi Jensen.

Hun fortæller, at nævnet løbende følger op på tidligere sager, men at de ikke kan udtale sig om enkeltstående sager.

For ikke så længe siden blev et diskotek i Middelfart dømt for at reklamere for alkohol til børn.