Vil have tre spor hele vejen syd om Odense: - Ellers løser vi ikke problemet - vi flytter det bare

Den planlagte strækning med et tredje motorvejsspor henover det vestlige Fyn er langt fra nok og bør forlænges. Sådan lyder det nu fra det fynske erhvervsliv og flere fynske politikere.

I september sidste år besluttede Folketinget, at strækningen mellem Nr. Aaby og Blommenslyst skal udvides med et tredje spor.

Men ifølge kritikerne bør man allerede nu finde penge til at udvide et tredje spor helt frem til afkørslerne til Syddansk Universitet og det kommende sygehus.

En undersøgelse lavet af den samfundsøkonomiske tænketank Kraka i 2016 viser, at stykket syd om Odense økonomisk er blandt de fem mest rentable projekter i Danmark at få gennemført.

Men alligevel er det ikke med i planerne, og ifølge Fynsk Erhverv og Dansk Industri rykker man bare problemet, så længe det tredje spor ikke går hele vejen syd om Odense.

- Fra Odense Vest og så hele vejen syd om Odense, der vil du opleve, at den prop, du i dag har ved Nr. Aaby, den vil du i stedet opleve ved Odense Vest, siger Jytte Reinholdt, der er direktør i Fynsk Erhverv.

Storebæltstakster spiller ind

Hun bakkes op af Dansk Industri, der peger på, at der kommer flere biler og lastbiler på Fynske Motorvej i de kommende år på grund af faldende brotakster over Storebælt.

- Og da vi samtidig har fået nedsat taksterne på Storebælt, ja så får vi flere biler henover Fyn og rundt om Odense, og den her strækning vil udvikle sig til en flaskehals, mener Michael Svane, der er branchedirektør i Dansk Industri.

Sammen med private bilister bruger de fynske transportvirksomheder allerede nu masser af timer om ugen på at holde i kø – ikke mindst efter uheld. Ifølge Fynsk Erhverv kan vi kun se frem til mere af det samme, hvis ikke motorvejen også udvides hele vejen forbi Odense.

Særligt når det nye sygehus i det sydlige Odense står færdigt, forudser Jytte Reinholdt, at trafikproblemerne på stykket bliver store.

- Vi kommer til at se meget tæt trafik. Vi kommer til at se køer, vi kommer til at se flere uheld, og vi kommer til at se forsinkelser, spår Jytte Reinholdt.

Kø kommer lynhurtigt

Ifølge P4 Fyns trafikoplysning kan man allerede nu se tegnene på, at situationen bliver kritisk på motorvejsstykket mellem Odense Sydvest og Odense Sydøst.

- Der er myldretidsmeldinger hver eneste dag, enten morgen eller eftermiddag. Og afhængig af hvornår der så rent faktisk sker uheld eller bare er en episode med en bil, der bare taber et eller andet, så er der kø med det samme, siger Finn Andersen, der er trafikvært på P4 Fyn.

Lovgivningen for det sidste stykke ligger rent faktisk allerede klar. Men finansieringen mangler.

- Lån flere penge

Den kunne findes samme sted, som regeringen har fundet penge til stykket mellem Nr. Aaby og Blommenslyst, mener en fynsk folketingspolitiker.

- De har jo valgt en finansiering, hvor de låner pengene af Storebæltsforbindelsen. Det vil sige, at de udskyder betalingen i nogle år, og derfor kunne man lige så godt tage det sidste stykke med. For der er ingen tvivl om, at det her vil give store trafikale problemer på Fyn i årene fremover. Så derfor kunne man lige så godt tage det sidste stykke med syd om Odense, siger Erik Christensen (S).

Kommer et tredje spor ikke på plads syd om Odense, forudser Fynsk Erhverv, at det får store konsekvenser.

- Det vil være en vækstbarriere, og det vil være et problem for både fynske borgere og det fynske erhvervsliv – men også for resten af landet, fordi det er hovedforbindelsesåren mellem Øst- og Vestdanmark, siger Jytte Reinholdt.