Zoo inviterer: Spis døde fisk foran levende fisk

Odense Zoo gør det nu muligt at sidde og nyde sushi samtidig med, at søkøerne og mange andre fisk svømmer lige forbi.

Rå lykke med udsyn til vanddyr - eller sushi ved søkøerne.

Odense Zoo vil nu gøre det muligt for gæster at nyde udsigten til fisk i mere end én forstand. Det er nu muligt at sidde og nyde en omgang sushi, mens man kigger på søkøerne og andre fisk, der svømmer rundt lige ved siden af.

Det oplyser Odense Zoo i en pressemeddelelse.

- Vi har både virksomheder og private selskaber, som tager til Odense Zoo for at få sig en anderledes og uforglemmelig oplevelse, men vi har aldrig rigtig brugt det store indkig ved akvariet til vores selskaber, så det var oplagt at gøre nu, hvor sushi-feberen har spredt sig til store dele af landet, siger Rikke Skovlund, der er kommunikationschef i Odense Zoo.

På hjemmesiden, hvor man kan booke aftenen fyldt med døde og levende fisk til 468 kroner per person, lover Odense Zoo gæsterne en madoplevelse, som de aldrig vil glemme.

Bobler i regnskoven

Inden selskaberne sætter sig til bords ved det enorme akvarie med store fisk og søkøer, vil de blive budt velkommen med et glas champagne i regnskoven. Imens de nyder boblerne i glasset, vil en guide fortæller dem lidt om Sydamerikas dyr.

Inden du nyder sushi foran søkoen, har du mulighed for at få lidt viden om Sydamerikas dyr og drikke et glas bobler. Foto: Odense Zoo

- Vi er her for at begejstre vores gæster og for at formidle omkring dyr og natur, så det har været vigtigt for os at skabe en oplevelse, der kombinerer velsmagende mad med spændende og lærerige historier om de dyr, de kan opleve, siger Rikke Skovlund.

Men har det ikke en lidt makaber undertone at spise fisk foran fisk?

- Nej, det synes jeg bestemt ikke. Det passer bare så godt sammen, at gæsterne kan sidde og nyde sushien, samtidig med at de nyder søkøerne i bassinet ved siden af, svarer Rikke Skovlund.

- Det er en fascinerende oplevelse, hvor man har mulighed for at komme helt ned i tempo.

Det nye sushiarrangement afholdes uden for havens normale åbningstid og kan bookes på Odense Zoos hjemmesiden.

