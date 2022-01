10.000 år gammel fynbo får sit eget museum - men hvem var han?

Man ved dog ikke meget om lige præcist ham. Antropologiske studier af skelettet anslår dog, at han var mellem 22-32 år gammel, da han døde. Han var da heller ikke højere end 160 centimeter.

Ifølge lokale arkiver vides det endnu ikke, hvordan han afgik ved døden. De foreslår, at mosen formentlig kan have have fungeret som form for begravelsesplads. Mens han lige såvel kan have været udsat for en drukneulykke, myrdet eller sågar ofret.