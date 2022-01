Milliondonation til landsbyfriskole: - Nu kan vi realisere nogle af vores drømme

De er glade på Langtved Friskole og Børnehave. Friskolen har netop fået tilsagn om, at de har fået næsten 1,3 millioner kroner, der skal bruges til at etablere et kulturhus i friskolens bygninger.

- Det betyder, at vi kan begynde at realisere nogle af vores drømme. Målet er, at skolen og lokalsamfundet skal smelte mere sammen, end vi allerede gør. I øjeblikket bruger pensionistklubber, ungdomsklubber, vores lokale sportsklub og vi selv idrætsfaciliteterne, ligesom vi har en skytte- og en dartklub nedenunder, som jo er fra dengang, man byggede området her på skolen, siger Mette Møller Bisgaard, der er skoleleder på Langtved Friskole og Børnehave.

Omklædning skal moderniseres

De mange brugere af lokaliteterne bruger det samme gamle omklædningsrum, der ikke er opdelt, så drenge og piger må klæde om på skift.

Det er en af de første ting, der gerne skal på plads i det, der skal være et kulturhus i Langtved, men ikke en konkurrent til det eksisterende forsamlingshus.