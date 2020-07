100.000 indsamlet: Vandrer for kritisk syge børn på OUH

Opdatering Fredag morgen oplyser de to vandrere, at de har indsamlet 107.345,69 kroner.

To fynske kammerater får noget helt særligt ud af deres ferie. For femte år i træk vandrer de for at samle penge ind til kritisk syge børn.

- Vi er topmotiveret i forhold til alle de mennesker, der giver den opbakning. Det er så fedt, siger Kenneth Hansen fra Assens.

Gå for en god sag

De to venner vandrer en uge både på Sjælland og Fyn, og man kan følge turen på deres Facebookgruppe. Her lægger de jævnligt videoer op og laver konkurrencer og auktioner, hvor pengene går til de kritisk syge børn på OUH.

De startede projektet for fem år siden, og både deres Facebookgruppe og donationsbeløb er vokset år for år. I år har de på fjerdedagen indsamlet over 75.000 kroner.

- Vi støttede oprindeligt kræftramte børn, fordi jeg har haft en del med dem at gøre igennem min kammerats datter, der fik kræft. Men nu giver vi det til en bredere gruppe, og det er så fedt at kunne gøre en forskel for børnene, siger Hans Hansen, og fortsætter:

- Det kunne være fedt med et trecifret beløb i år, siger han, og kammeraten Kenneth Hansen supplerer:

- Ja, men lidt har også ret. Hvis man nu bare vil give en tier, er det også alt rigeligt, siger han.

Læs også Johanne bliver mere og mere syg af muskelsvind, men kan ikke få sin medicin

Hvert år sørger de selv for at købe gaver ind til børnene på OUHs børneafdeling, så de har fuldstændig styr på, hvad pengene går til. De seneste år har de blandt andet købt bamser, spil, biografbilletter og et ophold i Lalandia.

Donationsbeløbet går ubeskåret til det gode formål. Udgifter på vandreturen står de to kammerater selv for, og for to år siden fik de sponsoreret en masse professionelt vandreudstyr.

Underberg og humor

Kenneth Hansen og Hans Hansen kender hinanden fra roklubben i Assens, hvor de mødte hinanden for 20 år siden. Da de startede vandreturen, var det baseret på den humor og kemi, de har sammen.

- Vi prøver at lave så meget af vores humor som muligt. Og så har vi en masse traditioner - en af dem er at drikke en Underberg morgen, middag og aften, siger Hans Hansen og vender bunden i vejret på den lille flaske.

- Puhh, jeg tror ikke, det her hjælper på knæet, siger han og laver en grimasse.

Læs også Minister trækkes ind i sag om akut tandlægemangel på Fyn

Meget af det lægger de op på deres side, og de forstår ikke helt, hvordan den er kommet op på nu over 6.000 følgere.

- Når vi så kigger på Facebook om aftenen, så kan vi ikke lade være med at grine af os selv. For hvordan kan så mange folk dog finde på at følge sådan to tosser som os, siger Kenneth Hansen og forsætter:

- Men vi hygger os med det, og det har været en virkelig fed oplevelse at sætte alt det her i gang.

Hvert år ender de to venner deres vandretur på Den Irske Pub i Assens. I år inviterer de alle til at gå med på den sidste strækning fra Haarby til Assens.