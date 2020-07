Minister trækkes ind i sag om akut tandlægemangel på Fyn

Den akutte mangel på tandlæger på Fyn har fået Folketingets sundheds- og ældreudvalg til at trække sundhedsminister Magnus Heunicke (S) ind i sagen.

Konsekvenserne af manglen på tandlæger betyder, at der i flere tilfælde ikke har været en ledig tandlæge til flere forskellige behandlinger inden for det seneste år.

For at gøre det lettere at lokke tandlæger til Fyn har Odense-rådmand Susanne Crawley Larsen (R) foreslået, at man placerer en del af tandlægernes efteruddannelse i Odense.

Et forslag man er lydhør over for i Folketingets sundheds- og ældreudvalg. Derfor har de nu bedt sundhedsministeren gå ind i sagen.

- Vi ved jo erfaringsmæssigt, blandt andet fra lægerne, at hvis man flytter en uddannelse ud i landet, så har man også en tendens til at blive hængende, siger det fynskvalgte medlem af Sundheds- og Ældreudvalget Jane Heitmann (V).

Hun tilføjer at det blandt andet skete, da man flyttede lægeuddannelsen til Aalborg. Lægerne blev simpelthen boende.

- Man kunne jo håbe på, at det samme ville gøre sig gældende, hvis man flyttede en del af tandlægeuddannelsen til Odense, siger Jane Heitmann.

Rådmand er glad for opbakningen

Meldingen fra Jan Heitmann glæder Susanne Crawley Larsen.

- Det er jo et forslag om, at vi i Odense får lov til at uddanne specialtandlæger, altså de tandlæger, som skal rette børnenes tænder.

- Og dem har vi jo voldsomt brug for og mangel på. Så jeg er rigtig glad, siger rådmanden.

2.100 på venteliste

For et par uger siden kunne vi fortælle, at 2.100 børn og unge på Fyn står på en venteliste for at få ordnet deres tænder.

Det er en kraftig forværring i antallet af patienter siden 2019.

Tandreguleringscenter Fyn (TRCF) har ikke mulighed for at behandle patienterne, og ventelisterne vil fortsat blive længere.

Den store mangel på børnetandlæger, tandlæger og specialtandlæger har længe været et problem. Men alene siden oktober 2019 er der kommet 20 procent flere patienter på ventelisten.

