Beruset lastbilchauffør bragede ind i Ib og Annies soveværelse

Ib og Annie Sølvstrøm vågnede onsdag morgen, da en lastbil kørte ind i ægteparrets hus.

Dermed blev flere års mareridt til virkelighed.

Lastbilen stoppede først, da den bragede ind i det hjørne, hvor ægteparret lå og sov på førstesalen.

- Jeg vågnede ved, at der kom et kæmpe brag. Det rystede i soveværelset. Gulvet stod og gyngede, fortæller en chokeret Ib Sølvstrøm.

Vagtchef ved Fyns Politi Torben Jakobsen oplyser til TV 2 Fyn, at lastbilen var kørt gennem hækken og videre ind i huset.

Lastbilen ramte hushjørnet med kofangeren, mens tagets hjørne, der hvor sternbrættet og tagrenden mødes, gik gennem forruden i førersiden.

- Jeg tænkte: "Så skete det sammenstød som vi har snakket om i så mange år", siger Annie Sølvstrøm, der ligesom sin mand var temmelig chokeret, da TV 2 Fyn mødte parret i timerne efter uheldet.

Sover i gæsteværelset

Ib Sølvstrøm kontaktede politiet og snakkede derefter med chaufføren, som blev siddende bag rattet.

- Han sagde, at han ikke fejlede noget, og at det ikke var nødvendigt at ringe til politiet. Han snakkede ikke dansk, så jeg måtte på mit gebrokne engelsk forklare ham, hvad jeg gjorde, fortæller Ib Sølvstrøm.

Morgenens oplevelse betyder, at ægteparret flytter nattesøvnen ind i gæsteværelset. Senere vil de helt flytte soveværelset ned i den anden ende af førstesalen - længst væk fra vejen.

I har jeres soveværelse lige over det hjørne, hvor lastbilen ramte. Skal I sove der i nat?

- Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke, siger en tydeligt berørt Ib Sølvstrøm mens stemmen er ved at knække over.

- Man kan blive ved med at høre det der brag, hvor hele soveværelset og gulv der ... Altså man føler faktisk det var et jordskælv der skete, supplerer Annie Sølvstrøm.