Det lønner sig: Millioninvestering i klimasikring afværger oversvømmelser

Det resulterer i bøvl og ballade, hver eneste gang gravemaskinerne fra Assens Forsyning når frem til et nyt område, der skal kloaksepareres.

Arbejdet betyder afspærringer, huller i vejen og irriterende omkørsler i ugevis, og de lokale husejere får endda store regninger ind ad brevsprækken, fordi de er tvunget til at betale for etableringen af nye kloak- og vandledninger på deres egen grund.

- Jeg vil gerne indrømme, at jeg er blandt dem, som har været meget kritisk overfor de store investeringer i kloakseparering. Men nu kan jeg godt se meningen med det, siger Assens Kommunes borgmester, Søren Steen Andersen (V).

Har undgået oversvømmelser

I disse dage, hvor store regnmængder truer med at give alvorlige oversvømmelser, kan Søren Steen Andersen konstatere, at man heldigvis har fået noget for pengene.

- Det lønner sig. Færre oplever vand i kælderen, og vores rensningsanlæg har ikke længere overløb af spildevand. Jeg har selv tidligere med egne øjne set, hvordan brunt kloakvand er løbet over og videre ud i naturen, det har været rigtigt slemt. Det slipper vi for nu, fordi der er kapacitet til at modstå mange ugers kraftig regn, siger Søren Steen Andersen.

Borgmesteren bor selv i Tommerup, hvor arbejdet med at klimasikre kloak- og regnvandssystemerne er gennemført. Blandt flere tiltag er et vandløb blevet åbnet, og der er etableret tre store klimabassiner i området, der forsinker og renser regnvandet.

- I starten så det bare idyllisk ud med de nye søer, men nu, hvor det øser ned, og det truer med oversvømmelser, så virker systemet altså bare. Vandet står højt i bassinerne, men oversvømmelser har vi undgået, fortæller Søren Steen Andersen.

Førende på Fyn

Assens Kommune er førende på Fyn, når det gælder gennemførelsen af kloakseparering, hvor man adskiller spildevand og regnvand. Ifølge den seneste opgørelse er 75 procent af Assens Kommunes husstande blevet klimasikret med kloakseparering.

Lige nu graves der i Haarby, og i Assens er man desuden ved at etablere et nyt stort rensningsanlæg, der skal samle og rense alt spildevand i hele kommunen. Når det hele er gennemført, vil alle spildevands- og regnvandssystemer i hele den 512 kvadratkilometer store kommune være opdateret.

Samlet investerer Assens Kommune og Assens Forsyning A/S cirka en milliard kroner i et moderne spildevandssystem, der ruster kommunens 41.500 indbyggere til et forandret klima.

Investeringen fordeler sig med 450 millioner kroner til kloakseparering af ejendomme, nye rørledninger til 200 millioner kroner og 350 millioner kroner til et nyt centralt renseanlæg, der kommer til at erstatte kommunens nuværende otte forældede renseanlæg.

