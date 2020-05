Fanget: Vred røver afslører sig selv

Lørdag formiddag forsøgte to mænd sig med et butikstyveri i supermarkedet ABC Lavpris i Glamsbjerg. Men de blev opdaget af personalet, der forsøgte at tilbageholde dem, og herefter udartede det simple butikstyveri sig til røveri, fordi de kommer i håndgemæng med både ansattte og kunder i butikken.

Det førte til efterlysning af de to mænd og den lyseblå Nissan Micra, de flygtede i. Der skulle dog ikke gå længe, før ordensmagten havde de to røvere i sin varetægt. Der er tale om to mænd på 27 og 19 år.

- Vi anholdt dem søndag aften omkring klokken 19.30, fortæller vagtchef hos Fyns Politi Peter Vestergaard.

Temperementet afslørede dem

Når man er på flugt fra politiet, er det formentlig en god idé at lade være med at benytte sin telefon alt for flittigt, men det var ikke tilfældet her, og det fortryder de to røverisigtede mænd nok, for det var netop en telefonsamtale, der ledte politiet på sporet af de to efterlyste.

Læs også Politiet efterlyser Nissan: Unge mennesker stak af efter butikstyveri og slagsmål

- Den 19-årige er i kontakt med sin ekskæreste, og han vil have, at hun svarer ham, når han skriver til hende, fortæller vagtchefen og fortsætter:

- Han bliver truende i telefonen, og det er igennem telefonen, vi sporer ham, og vi er faktisk også kortvarigt i telefonisk kontakt med ham.

Da politiet finder frem til den 19-årige, har han skiftet den blå Nissan ud med en sort Audi, og politiet må indlede en kort jagt, inden de får standset bilen.

- Og der er vi så heldige, at han har sin makker med i bilen, så de bliver anholdt begge to, fortæller vagtchefen.

Politiets jurister skal mandag tage stilling til, om de tø røvere skal fremstilles i gundlovsforhør.