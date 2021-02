Flere biler i brand: Beboere vækket af politiet

Tidligt mandag morgen måtte Fyns Politi banke på dørene ved flere rækkehuse på Hesbjerglund i Vissenbjerg.

Årsagen var, at flere biler stod i flammer på den fælles parkeringsplads ikke langt derfra - og beboerne skulle flytte deres biler, hvis ikke også de skulle få brandskader.

Læs også Efter knivstikkeri i Nyborg: Fem personer fængslet i fire uger

Klokken var bare 5.20, da de mandagssøvnige beboere åbnede døren for de uniformerede betjente.

En træls morgenvækning

- Vi var ganske tæt på, så vi var fremme før brandvæsnet. Så vi fik banket beboerne op. Der var ingen tilskadekomne, men det var da en træls morgenvækning, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Henrik Strauss.

Kort forinden havde politiet fået en anmeldelse om, at flere biler var brudt i brand. Efter brandvæsnets slukningsarbejde viste det sig, at én bil var brudt i brand og havde spredt sig til to andre biler.

Det er som bekendt sjældent, at biler helt umotiveret bryder i brand - omend det er sket. Henrik Strauss har dog "ingen anelse" om, hvordan branden opstod på parkeringspladsen på Hesbjerglund.