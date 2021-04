Flere flytter fra by til land: Fynske kystbyer populære som aldrig før

Arbejder på mere tilflytning

Borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen (V), glæder sig over tendensen, men lægger også vægt på, at kommunen i længere tid har arbejdet på, netop at gøre det attraktivt at flytte til kommunen.

- Vi har faktisk arbejdet på det længe, og det betyder meget for en kommune i provinsen, at folk vil flytte til. Men vi kan jo også se, at der er forskellige fremtidsforskere, der i længere tid har udtalt, at folk vil begynde at søge mod landet og naturen, og det har de fået ret i må man sige, fortæller borgmester Søren Steen Andersen.

Og i Assens Kommune har den store interesse faktisk betydet, at man nu må lede efter flere byggegrunde.

- Vi er faktisk der, hvor vi har svært ved at finde byggegrunde, men vi er i fuld gang med at finde flere. Folk fandt under corona ud af, at det, de havde gået og tænkt på længe, det kunne de gøre nu; nemlig flytte hen til mere plads og forme ejendommen efter deres egne ønsker, forklarer Søren Steen Andersen.