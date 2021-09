Indstilles til dusør: Tre drenge hev ung kvinde op af å

Drengene fik slået alarm, og kvinden blev i kritisk tilstand bragt til OUH.

Lørdag aften oplyser vagtchefen, at kvindens tilstand er stabil.

Det var et tilfælde, at drengene fandt kvinden, som var ude at gå med sin hund.

Drengene kom cyklende, da de så en hund løbe forvildet rundt. Det undrede de sig over og fulgte en sti ned til åen, hvor de fandt kvinden og fik hende trukket fri af vandet.

- Det var en ekstraordinær indsats af drengene, så vi indstiller dem til dusør, siger Milan Holck Nielsen.